Top 5 najprivlačnijih znakova – i 3 koji to samo glume pred svetom

Ko zrači harizmom bez truda, a ko se samo trudi da izgleda kao da zrači?

Privlačnost nije samo u izgledu – ona je u načinu na koji neko ulazi u prostor, u tišini koju ostavlja za sobom, u pogledu koji ne traži dozvolu. Neki horoskopski znakovi to imaju u malom prstu. Drugi… pa, više se trude da to izgleda tako.

Lav – rođen da bude primećen

Lav ne mora da se trudi. Njegova energija je kao reflektor – gde god da se pojavi, ljudi ga primete. Ima stav, ima glas, ima hod koji kaže “znam ko sam”. Nije samo privlačan – on je magnet za pažnju.

Škorpija – misterija koja vuče

Škorpija ne govori mnogo, ali kad pogleda – znaš da si viđen. Njena privlačnost je mračna, duboka, neobjašnjiva. Ljudi žele da je razotkriju, ali ona nikad ne otkriva sve. I tu je njena moć.

Vaga – estetika i šarm

Vaga zna kako da izgleda, kako da se ponaša, kako da kaže pravu stvar u pravom trenutku. Njena privlačnost je u balansu – nikad previše, nikad premalo. Ljudi se uz nju osećaju lepo.

Bik – senzualnost bez buke

Bik ne viče da je privlačan. On to pokazuje kroz dodir, miris, pogled. Njegova energija je zemljana, stabilna, ali puna strasti. Ljudi se uz njega osećaju sigurno – i žele još.

Ribe – nežnost koja osvaja

Ribe ne pokušavaju da budu privlačne – one to jesu jer su iskrene. Njihova ranjivost je privlačna, njihova empatija je magnet. Ljudi ih ne mogu ignorisati jer se uz njih osećaju viđeno.

A evo i onih koji to pokušavaju da glume…

Blizanci – verbalna privlačnost bez dubine

Blizanci znaju da pričaju, znaju da zabave, ali često ostavljaju utisak površnosti. Njihova privlačnost je trenutna – dok traje razgovor. Posle toga, ostaje tišina.

Jarac – trud bez topline

Jarac zna da izgleda dobro, zna da se ponaša pravilno, ali često mu fali toplina. Njegova privlačnost je više profesionalna nego lična. Ljudi ga poštuju – ali retko žele da ga zagrle.

Devica – perfekcija bez spontanosti

Devica je doterana, pametna, analitična – ali često previše kontrolisana. Njena privlačnost je u detaljima, ali fali joj spontanost. Ljudi je cene, ali retko se zaljube u nju na prvi pogled.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com