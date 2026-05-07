Tranzit Merkura izvlači najbolje iz ova 3 znaka, njihove briljantne ideje koriste svima

Tranzit Merkura izvlači na površinu i posebno pozitivno deluje na Vodolije, Blizance i Škorpije. Dele sjajne ideje koje koriste svima.

Briljantne ideje dola ze od ova 3 horoskopska znaka 7. maja 2026. Ne samo da pomažu njima već i svima u oko njih. Tranzit Merkura izvlači sve njihove najbolje osobine na površinu.

Merkur je direktan u Biku, što znači da su velike, svetle ideje brojne i veoma uzbudljive. Ne moramo stalno da se bavimo istim starim idejama. Mnogo je bolje razmišljati van okvira. Misli koje nam padnu na pamet u četvrtak takođe nisu neozbiljne. One su briljantne i korisne svima oko nas.

Ovi astrološki znaci nam pokazuju da ako o tome razmišljamo, možemo to i ostvariti. Ne potcenjujte moć dobre ideje!

1. Blizanci – delite svoje briljantne ideje

Uvek smišljate najneverovatnije, ali i najinovativnije ideje. Kreativno razmišljanje vam je prirodno, jer imate urođenu intelektualnu radoznalost. U četvrtak ćete nas sve iznenaditi jednom od vaših najboljih misli do sada.

Vi ste osoba koja uvek traži rešenje. Niste zadovoljni da sedite skrštenih ruku i nadate se da će neko drugi rešiti problem. Sjajna ideja koju smislite tog dana pomaže nekome u vašem životu. Toliko dobro funkcioniše za njih da su vam neizmerno zahvalni što ste tu.

Tranzit Merkura izvlači vas na površinu. Smišljanje pobedničkih ideja je samo početak za vas. Još bolje je prijem koji dobijate. Delite svoje briljantne ideje i svi se osećaju sjajno zbog svega toga. U stvari, oni jedva čekaju da čuju šta ćete sledeće smisliti.

2. Vodolija – reči ćete nešto pametno i domišljato

Vaše ideje se ne uklapaju nigde, i to je dobra stvar. To znači da ste u stanju da smislite koncepte koje niko drugi na svetu ne bi mogao da smisli. Vaša inovativna i nekonformistička priroda vam dobro služi.

U četvrtak ćete ležerno reći nešto tako pametno i domišljato da svi oko vas praktično aplaudiraju vašoj briljantnosti. Iako je prijem neočekivan, osećate se sjajno. Vaše ideje su originalne, pa čak i pomalo ekscentrične, pa ne očekujete uvek da će ih drugi razumeti ili ceniti. Pa ipak, tog dana čine.

Tokom direktnog Merkura, toliko ste puni briljantnih ideja da praktično pucate po šavovima. Ne plašite se ni da ih podelite sa svetom. Zbog toga su ljudi zahvalni na vašem postojanju.

3. Škorpija – samo verujte svojim instinktima

Vaše svetle ideje deluju beskrajno u četvrtak, jer ovaj tranzit Merkura zaista izvlači najbolje iz vas. Posebno ste inteligentni i pronicljivi u ovom trenutku. Samo budite sigurni da verujete svojim instinktima.

Sposobni ste da vidite pravo kroz laž ovog dana. Kada otkrijete šta vidite, aplaudiraju vam. Primetili ste nešto što drugi nisu, i ovo otkriće je sve zadivilo vašom briljantnošću.

Nije vam baš toliko stalo do svih komplimenata koje dobijate, ali ih ni ne odbacujete. Sve u svemu, dobro je biti pametna osoba u prostoriji. Volite da budete cenjeni zbog svoje inteligencije, tako da vam ovaj dan prija.

