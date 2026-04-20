Trenutak punog kruga stiže za ove znakove 20. aprila, anđeoski broj 420 donosi im stabilnost u život

Anđeoski broj 420 donosi stabilnost u živote Vage, Bika, Škorpije, Lava i Jarca. Astrološki trenutak punog kruga dešava im se u ponedeljak.

Trenutak punog kruga stiže za pet horoskopskih znakova 20. aprila 2026. Dan anđeoskih brojeva 4/20 predstavlja završetak ciklusa. Ponedeljak je prepun trenutaka punog kruga koji dodaju sveobuhvatnu stabilnost našim životima.

420 je anđeoski broj koji sugeriše da ste na pravom putu. Vreme je za gradnju sa namerom, nešto što rastući polumesec koji sija u Blizancima istog dana takođe simbolizuje, što nije slučajnost.

Ovi astrološki znaci doživljavaju osećaj celine u ponedeljak. Završetak, ali ne i konačnost. Više je kao da se stvari spajaju kao temelj za novi početak.

1. Jarac – vaša mudrost i iskustvo dolazi do punog izražaja

Već ste poznati po svom stručnom znanju, posebno kao vođa. Ali na dan anđeoskih brojeva 4/20, takođe pokazujete kako i vaši instinkti igraju ulogu.

Kao što broj 2 predstavlja dualnost u numerologiji, ljudi su iznenađeni kada saznaju šta vaš bliski krug već zna o vama, a to je da imate dve veoma različite strane.

S jedne strane, ozbiljno shvatate svoj posao. S druge strane, vi ste komičar sa jakim osećajem za igru. Upravo kombinacija ovih elemenata vam omogućava da imate sveobuhvatna iskustva u kojima stičete svoju mudrost. Ne možete imati jedno bez drugog, zato to pokažite u ponedeljak.

2. Lav – imate veliko srce

Poznati ste po tome što se ističete. Vaša prirodna aura privlači toliko pažnje da je ne biste mogli potisnuti čak i da želite. Ali takođe imate veliko srce, nešto što vam omogućava da pokažete drugu stranu sebe koju samo malo ko može da vidi.

Sa srcem poput vašeg, vaša ljubav je veličanstvena kao i vi. Takva je i vaša velikodušnost. Iz tog razloga, koristite svoju svetlost da privučete ljude iz svakog kutka svog života sa namerom da ih spojite. Bilo da je to zato što vam je potrebno da osetite svu ljubav koju imate u jednoj prostoriji, ili zato što želite da se svi ljudi koje volite vole koliko i vi njih, planirate da vodite svetlošću i ljubavlju na dan anđeoskih brojeva 4/20.

3. Škorpija – uvek uradite ono što kažete

Kada radite ono što radite, retko dajete upozorenje. Ljudi često osete vaš uticaj pre nego što vas vide i vide vas pre nego što vas čuju. Ali na dan anđeoskih brojeva 4/20, ovo se menja.

Trenutak punog kruga i energija dana vas podstiče da pokažete i kažete. To znači da šta god da ste rekli da ćete uraditi, uradite to, tačno onako kako ste rekli. I nikada to niste smatrali upozorenjem. To je bilo obećanje. Da li su vas shvatili ozbiljno ili su mislili da nećete ispuniti obećanje, na njima je.

4. Bik – ne otkrivate lako svoje karte

Ne otkrijete često sve karte na sto, ali na Dan anđeoskih brojeva 4/20, to jeste. Reći da su ljudi iznenađeni je blago rečeno.

Kada konačno pokažete svoje karte u ponedeljak, nemojte se uvrediti zbog negodovanja. Shvatite to kao kompliment što ste bili potcenjeni ili što i dalje možete šokirati i zadiviti ljude. Sve ovo vreme niste imali samo dobitnu ruku, već nekako najbolju ruku koju je neko mogao imati, kombinaciju koju niko nije očekivao ili znao da ste sposobni.

5. Vaga – znate sa ljudima, to poboljšava vaše odnose

Imate način sa ljudima. Posebno imate način da okupite ljude, što rastući polumesec u Blizancima pojačava na dan anđeoskih brojeva 4/20. Ono što ni vi niti bilo ko drugi ne očekuje jeste da će to poboljšati vaše odnose ili kako vas vide kao partnera.

Često se nadate da ćete imati vezu u kojoj ste i prijatelji i ljubavnici sa svojom osobom. Voleli biste da vam budu poverljivi i životni saputnik. Ova sveobuhvatna veza vam je dostupna u ponedeljak. I ne brinite, neće vam nedostajati. Božanstveno je istaknuta tako da znate da je kao stvorena za vas.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com