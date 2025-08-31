Tri horoskopska znaka će u septembru 2025. privući pravo bogatstvo

Septembar 2025. započinje sezonom pomračenja koje donosi neočekivane prilike, ali i nevidljive izazove. Umesto impulsivnih rizika, najbolje je da finansije pregledate s zahvalnošću i odgovornošću, vraćajući se redovno na svoj budžet, dugove i planove za ulaganje.

Lav

Do 2. septembra Merkur ulazi u Devicu i naglašava razgovore o poboljšanju vaših prihoda. 19. septembra Venera u Devici donosi mogućnosti za dodatno bogatstvo, a 21. septembra sunčevo pomračenje u Devici otvara vrata novim počecima. Ipak, ne preskačite proveru detalja i postarajte se da živite unutar svojih mogućnosti, čak i ako vam stigne iznenadni priliv novca.

Vaga

Kao znak pravde, Vage u septembru zablistaju integritetom u finansijama. Mars ulazi u Škorpiju 22. septembra i aktivira vašu zonu bogatstva, no upravo ta energija može „gurati“ granice poštenja. Umesto da skraćujete put do prihoda riskantnim potezima, zadržite transparentnost i poštujte pravila – to će dugoročno stvoriti stabilnost.

Devica

Tokom vlastite sezone, Device dobijaju nadogradnju perspektive o novcu i bogatstvu. Pre 18. septembra Merkur uđe u Vagu i stavi fokus na zajedničke resurse, dok samo nekoliko dana kasnije, početkom Vagine sezone, otvarate vrata saradnji. Kraj meseca je idealan za poslovna partnerstva: shvatićete da zajednički napori mogu znatno ubrzati vaš finansijski rast.

