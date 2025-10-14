Tri horoskopska znaka kojima 15. oktobar 2025. donosi sreću kakvu dugo nisu osetili

Astrolozi ističu da će 15. oktobra 2025. godine, pod uticajem opadajućeg Meseca u Lavu, tri znaka Zodijaka doživeti talas sreće i olakšanja. Ovaj period donosi priliku da se oslobode tuge i sumnji, otvore prostor za radost i krenu napred sa više optimizma.

Ovan — vreme je da ostavite prošlost iza sebe

Ovnovi će konačno osetiti kako teret starih razočaranja nestaje. Energija Meseca u Lavu podstiče ih da se fokusiraju na sadašnji trenutak i da prestanu da se vraćaju na bolne uspomene. Upravo tada dolazi nova snaga i samopouzdanje, a sa njima i osećaj sreće koji je dugo bio potisnut.

Blizanci — otkrivaju da je sreća njihovo pravo

Blizanci će 15. oktobra doživeti unutrašnje oslobađanje. Shvatiće da tuga ne mora da bude njihova svakodnevica i da je sreća zapravo njihovo prirodno stanje. Kada se oslobode starih misli i nepotrebnih briga, osetiće lakoću i radost koja im otvara vrata ka novim iskustvima.

Jarac — povratak osmeha i životne energije

Jarčevi će u ovom periodu doživeti preokret. Umor i melanholija koji su ih pratili ustupaju mesto inspiraciji i želji za rastom. Mesec u Lavu donosi im novu perspektivu i podseća ih da tuga jeste deo života, ali nikako ceo život. Sada je trenutak da ponovo zasijaju.

Ovan, Blizanci i Jarac ulaze u fazu u kojoj se vraća osećaj sreće i unutrašnje snage. Ovaj datum donosi im priliku da zatvore stara poglavlja i otvore nova, ispunjena optimizmom i radošću.

