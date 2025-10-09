Tri horoskopska znaka kojima druga polovina oktobra donosi veliki novčani preokret

Astrolozi ističu da druga polovina oktobra 2025. godine donosi snažnu energiju rasta i prosperiteta za tri znaka Zodijaka. Uz prave odluke i malo hrabrosti, pred njima su prilike koje mogu značajno poboljšati njihovu finansijsku situaciju.

Devica — uspeh kroz saradnju

Iako Device često vole da se oslanjaju na sebe, od 13. oktobra, kada Venera ulazi u znak Vage, otvaraju se mogućnosti za napredak kroz timski rad i partnerstva. Ovo je period kada bi trebalo da budu otvorene za nove saradnike ili investitore. Čak i u ljubavnim odnosima može se pojaviti podrška koja donosi dodatne finansijske koristi.

Vaga — mesec velikih prilika

Za Vage, oktobar je mesec značajnog rasta. Očekuju ih ponude i promene koje mogu doneti stabilnost i napredak. Ipak, savet je da ne žure sa odlukama, posebno do 22. oktobra. Ako pažljivo razmotre sve opcije i pouče se iskustvima iz prošlosti, nagrada neće izostati.

Jarac — nagrada za trud

Jarčevi će u ovom periodu dobiti ono što su dugo čekali. Njihov rad i upornost konačno dolaze na naplatu, bilo kroz bonus, povraćaj ulaganja ili podršku od strane drugih. Takođe, povoljni ishodi očekuju ih i u pravnim pitanjima, gde će odluke biti pravedne i u njihovu korist.

Device, Vage i Jarčevi u drugoj polovini oktobra ulaze u fazu finansijskog rasta i stabilnosti. Ključ uspeha biće istrajnost, otvorenost za saradnju i oslobađanje od strahova koji ih sputavaju. Ovo je trenutak da iskoriste prilike koje im univerzum stavlja na put.

