Tri horoskopska znaka nikad neće reći „izvini“ – njihov ego i sujeta su jači od svega

Ovi znaci nikad ne kažu izvini jer su im ego i lična sujeta neuporedivo važniji od tuđih osećanja. Proverite da li je vaš partner na listi!

Priznanje sopstvene greške lomi i najsnažnije karaktere. Dok pojedinci bez problema prihvataju da su pogrešili, određeni profili ljudi nikad ne kažu izvini, čuvajući svoj ego. Astrolozi tvrde da su zvezde odredile koliko nam je teško da uputimo izvinjenje zbog onoga što smo izgovorili ili uradili.

Prema astrologiji, tri horoskopska znaka skoro nikada nisu u stanju da izgovore tu tešku stranu reč, koja inače rešava neprijatne situacije i otvara zatvorena vrata.

Ovan: Tvrdoglavost gasi svaku šansu za pomirenjem

Tvrdoglavi i uporni Ovan misli da je on uvek u pravu. Uz vatreni temperament koji ima, neretko mu se dešava da izgovori čak i ono što apsolutno ne misli. Afekat mu nimalo nije stran, a reči nimalo ne bira kada se obračunava. Zato oni uspešno izbegavaju reč izvini tokom svake oštre rasprave.

Ume u momentu da kaže prvo što mu padne na pamet i duboko povredi sagovornika. Tu uvek nastaje novi problem što Ovnovima sujeta i ogroman ego nikada neće dozvoliti da se izvini. Oni će radije patiti što su nekoga povredili nego mu reći – izvini.

Ovnovi nikako nisu zlonamerni, veoma su odani kao prijatelji i partneri, ali su u svojim svakodnevnim reakcijama izuzetno brzopleti.

Lav: Njegov ponos znači da neće reći izvini

Lavovi su sujetni, nadmeni i gordi, ali su sa druge strane veoma plemeniti. Za razliku od Ovna, ovom vatrenom znaku su teške reči moćno oružje kojim će nekoga namerno povrediti. Njegova sujeta i ponos su neuporedivo jači od njega samog.

Sam sebi će slomiti srce onim što je povredio nekoga koga voli i do koga mu je stalo, ali on svesno neće reći izvini niti priznati da je druga strana bila u pravu.

Neće to učiniti, bar ne neposredno posle teškog konflikta. Pustiće da se stvari potpuno slegnu, a onda ako shvati da vas gubi, a značite mu, prevaliće preko usana to svoje izvinjenje. Ali ako vam to izgovori, znajte sigurno da je to uradio iz srca i čiste duše. Lavovi jako teško traže oproštaj, ali kada to urade, njihove reči su prave.

Škorpija: Pre će dušu prodati nego što će ikada reći izvini

Ko nije direktno ušao u sukob sa Škorpijom ne zna šta je pravi rat. One su ogromna zlopamtila kojima su reči, a posebno one oštre koje povređuju, apsolutno glavno oružje. One vas svojim poznatim otrovom gađaju pravo u najtananiji deo duše, tako da njihove izgovorene reči izuzetno bole. Zbog dubokog inata one prosto nikada ne mole za oprost.

Mračna i podla Škorpija nikada, ali baš nikada ne reaguje na prvu loptu kao vatreni Ovan ili Lav. Ona isključivo studiozno posmatra, razmatra i tek onda snažno napada.

Jasno je da nikad ne kažu izvini i ne očekujte to nikada, jer ćete i sami ubrzo shvatiti, ili će vas ona na jedan volšeban način savršeno ubediti da je od samog početka bila u pravu.

Večni robovi sopstvenog ega koji nikad neće reći izvini

Na kraju ostaju samo srušeni mostovi i hladna tišina koju je nemoguće prekinuti. Dok gube one koje vole, ovi znaci ostaju verni svom ponosu, birajući samoću umesto priznanja greške.

Njihova sudbina je zapečaćena sujetom koja im ne dozvoljava da ikada pruže ruku pomirenja.

