Tri horoskopska znaka stalno šire negativnu energiju, iscrpljuju sve oko sebe!

Često govorimo o znakovima koji unose vedrinu, optimizam i toplinu u svako društvo. Međutim, postoje i oni koji neretko sa sobom nose mračnu senku – njihova energija zna biti teška, naporna ili jednostavno iscrpljujuća za okolinu. Nije reč o lošim osobama, nego o karakterima koji zbog svog načina razmišljanja i reagovanja češće zrače negativno, smatraju astrolozi.

Predstavljamo tri horoskopska znaka koji se najčešće povezuju s takvom energijom.

Škorpija

Škorpije su poznati po svojoj dubini i intenzivnim emocijama, ali upravo ta unutrašnja oluja često se preliva na ljude oko njih. Kada su nezadovoljni ili povređeni, njihova energija postaje tamna i teška.

Ljudi ih tada doživljavaju kao pesimistične ili previše opsesivne, što može stvoriti dojam da stalno zrače negativnošću. Umesto da pronađu ravnotežu, Škorpije često zaranjaju još dublje u svoje misli, a okolinu uvlače u svoje dramatične scenarije.

Jarac

Jarčevi su realisti i često izvrsni organizatori, ali njihova potreba za kontrolom i stalnim ukazivanjem na tuđe greške može ih učiniti vrlo teškim sagovornicima. Umesto da pruže podršku, Jarčevi će često prvu priliku iskoristiti za kritiku, pa čak i onda kada za to nema stvarne potrebe.

Njihov hladan i ozbiljan pristup životu može delovati kao stalni izvor negativne energije. Ljudi oko njih ponekad imaju osećaj da ih nikada ne mogu zadovoljiti.

Devica

Device se trude da budu savršene i isto očekuju od drugih. Upravo ta njihova preterana analitičnost i kritičnost lako postaje izvor frustracije. U želji da sve bude besprekorno, neretko naglašavaju mane, sitne greške ili propuste koji drugima i nisu toliko važni.

Takvo ponašanje stvara atmosferu napetosti i nezadovoljstva. Njihovo ponašanje često deluje kao stalno gunđanje i pesimizam, što ostavlja dojam da se nikada ne mogu opustiti i jednostavno uživati u trenutku.

(Index.hr)

