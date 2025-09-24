Tri najosvetoljubivija znaka horoskopa, ako ih povredite bolje vam je da bežite!

Prema astrolozima neki horoskopski znakovi imaju izraženiju sklonost ka osvetoljubivosti — ne zaboravljaju lako uvrede i često traže način da „izravnaju račune“.

Dok neki mogu da oproste baš sve, ova 3 znaka osvetu planiraju unapred, i pre nego što dođe do sukoba. Zato im se nemojte zamerati.

Bik (20. april – 20. maj)

Deluje mirno, ali ne zaboravlja uvrede.

Njegova osveta je spora, strpljiva i temeljna.

Tvrdoglavost ga tera da godinama nosi bes i ne daje drugu šansu lako

Bikove zanimaju samo bliski ljudi, ali ako ih baš oni povrede, vratiće im udarac, budite sigurni.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Poznat po dubokoj emocionalnosti i intenzitetu.

Ne reaguje odmah, ali pamti uvrede i planira osvetu hladno i proračunato.

Veruje da pravda postoji tek kada druga strana oseti istu bol

Najosvetoljubivji horoskopski znak: ako ga povredite – čeka vas – pakao. Ego im je prejak, a žeđ za osvetom još jača.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Osveta nije impulsivna, već strateška.

Beleži nepravdu i čeka pravi trenutak da uzvrati.

Njegov pristup je suptilan, ali dugoročno efikasan

Ako ga povredite, ispaštaćete čitavog života. Oni ne opraštaju, sve pamte i vraćaju „milo za drago“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com