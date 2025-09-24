Tri najosvetoljubivija znaka horoskopa, ako ih povredite bolje vam je da bežite!

Prema astrolozima neki horoskopski znakovi imaju izraženiju sklonost ka osvetoljubivosti — ne zaboravljaju lako uvrede i često traže način da „izravnaju račune“.
Dok neki mogu da oproste baš sve, ova 3 znaka osvetu planiraju unapred, i pre nego što dođe do sukoba. Zato im se nemojte zamerati.
Bik (20. april – 20. maj)
- Deluje mirno, ali ne zaboravlja uvrede.
- Njegova osveta je spora, strpljiva i temeljna.
- Tvrdoglavost ga tera da godinama nosi bes i ne daje drugu šansu lako
Bikove zanimaju samo bliski ljudi, ali ako ih baš oni povrede, vratiće im udarac, budite sigurni.
Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
- Poznat po dubokoj emocionalnosti i intenzitetu.
- Ne reaguje odmah, ali pamti uvrede i planira osvetu hladno i proračunato.
- Veruje da pravda postoji tek kada druga strana oseti istu bol
Najosvetoljubivji horoskopski znak: ako ga povredite – čeka vas – pakao. Ego im je prejak, a žeđ za osvetom još jača.
Jarac (22. decembar – 19. januar)
- Osveta nije impulsivna, već strateška.
- Beleži nepravdu i čeka pravi trenutak da uzvrati.
- Njegov pristup je suptilan, ali dugoročno efikasan
Ako ga povredite, ispaštaćete čitavog života. Oni ne opraštaju, sve pamte i vraćaju „milo za drago“.
