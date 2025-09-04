Tri najveće svađalice u horoskopu, najlakše započinju svađe i sukobe i ne boje se da kažu šta misle

Ova tri znaka imaju zajedničku osobinu: lako se posvađaju sa svima, pa budite na oprezu!

Mnogi pokušavaju da izbegnu sukobe, ali postoje znakovi koji ih zapravo podstiču ili čak uživaju u njima. To ne znači da su loši ili da žele da naštete drugima, već da im je prirodno isticati se, braniti svoje stavove i testirati granice. Takav pristup može dovesti do dinamike u kojoj nesuglasice postaju uobičajene.

Prema astrologiji, kod ovih znakova može se najčešće prepoznati sklonost da započinju svađe i sukobe.

Ovan – pripadnici ovog znaka vrlo burno reaguju i na sitnice. Poludeće ako osete da sumnjate u njihove stavove, sposobnosti ili uverenja, a najviše mrze prigovore. Vrlo su teške i tvrdoglave naravi i ne dopuštaju da im se nameću stavovi i mišljenja.

Devica – ne vole puno da rade i mrze kad se od njih bilo šta zahteva. Imaju vrlo malo razumevanja za druge i njihove probleme, pa vrlo lako može doći do svađe.

Škorpija – poznata po svom ponosu. Ako ih kritikujete pred drugima ili, još gore, iza leđa, pripremite se ua žučnu svađu.

