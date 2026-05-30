Stižu lepši dani: Od 31. maja za ova tri znaka sve kreće nabolje – konačno im se osmehnuo život

Tri znaka horoskopa od 31. maja konačno hvataju zaleta, kreće nabolje na svim poljima. Pogledajte da li ste vi među njima.

Od 31. maja stvari se okreću naglavačke, i to ne na sitno. Ova tri znaka horoskopa mesecima vuku iste probleme za sobom, kao da su zapeli u blatu, ali poslednja nedelja maja konačno menja ploču. Planete su se namestile tako da se neki dogovori koji su stajali u mestu konačno pokreću, a vrata koja su do juče bila zalupljena pred nosom, polako se otvaraju.

Potpuno novi film kreće za Device, Lavove i Ribe. Najveći problem do sada nije bila nedostatak sreće, već prokleti tajming – sve je kasnilo, ništa nije išlo kad je trebalo.

Od kraja maja taj zid pada i stvari konačno dolaze na svoje. Neće biti preko noći, ali će ići onako kako treba – polako, dan po dan, baš onako kako ste priželjkivali.

Devica – Kraj meseca donosi konkretan dogovor oko novca

Devicama je proleće prošlo u sitnim računicama i odlaganju. Od subote, 31. maja, kreće period u kome vam se isplaćuje strpljenje koje ste vukli od marta. Neki zaostali honorar, isplata koju ste čekali ili dogovor o poslu konačno dobija pisanu formu. Niste vi sanjari, vi ste računovođe zodijaka, i to vam se sada vraća.

U prvoj polovini juna stiže i prilika za dodatni prihod sa strane, najverovatnije preko nekoga iz porodice ili starog kolege. Nemojte odbiti iz reda navike. Ovaj put razmislite jedan dan pre nego što kažete ne. Domaći budžet do kraja leta prestaje da bude tema svakog ručka.

Lav – Vraćate se u centar svoje priče

Lavovima je poslednjih meseci falila pažnja, i to ona iskrena, ne ona izvikana. Od poslednjeg dana maja, ljudi oko vas ponovo počinju da vas slušaju kako treba. Na poslu se otvara mesto koje ste tiho čekali, a ne biste verovali ko će vas predložiti. Energija nedelje radi za vas, ne protiv vas.

U ljubavi se događa preokret koji niste planirali. Stara veza dobija novi obrt, ili slobodni Lavovi upoznaju nekoga ko ne pripada njihovom uobičajenom krugu. U utorak popodne obratite pažnju na poruku koja deluje slučajno. Nije slučajna.

Ribe – Pobeda koju niko ne vidi, a sve menja

Ribama se ovaj period otvara iznutra, ne spolja. Ne očekujte sirene i konfete. Promena dolazi kao osećaj da konačno možete da dišete punim plućima posle dugog perioda u kome ste sve tumačili dvaput. Intuicija vam radi besprekorno, i u tome je čar.

Finansijski deo života se stabilizuje kroz nešto što ste sami pokrenuli, najverovatnije u februaru ili martu, a sada počinje da daje plod. Zdravlje vam se popravlja čim izbacite jedan ritual koji vas iscrpljuje, a držite ga iz inata. Znate vi koji. U porodičnim odnosima dolazi do mirenja koje ste odložili predugo, i biće lakše nego što ste mislili.

Mali savet za sva tri znaka horoskopa

Nemojte forsirati. Najveća greška u ovakvim periodima jeste pokušaj da se sve ubrza odjednom. Pustite stvari da legnu svojim tempom. Ono što vam je namenjeno do kraja juna, neće vam pobeći ako u utorak ne odgovorite za pet minuta.

