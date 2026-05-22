Za 3 znaka konačno stiže olakšanje: Otvara se put za ozbiljan novac i rešenje za stare dugove

Tri znaka horoskopa dišu punim plućima do kraja meseca. Pogledajte ko vraća dug i ko dobija nepredviđen priliv.

Tri znaka horoskopa ulaze u deset dana koji potpuno menjaju izgled njihovog bankovnog računa. Posle meseci natezanja sa starim obavezama, Bik, Vaga i Ribe dobijaju konkretan razlog da konačno prestanu sa brojanjem na prste do prvog u mesecu.

Nije reč o iznenadnom dobitku, već o finansijskim stavkama koje su duže vreme čekale na potpis, zakasneli povraćaj novca ili poslovni razgovor koji se stalno odlagao.

Bik: Povratak starog duga i naplata zaboravljenog

Najveći finansijski pomak Bik oseća krajem meseca, tačnije oko 28. maja. Osoba koja duguje novac još od prošle jeseni konačno vraća pozajmicu, ili stiže zvanično rešenje za administrativni problem koji se povlačio mesecima. Bilo da je reč o nekretnini, automobilu ili refundaciji, proces se konačno pomera sa mrtve tačke.

Predstavnici ovog znaka koji rade za fiksnu platu dobijaju ponudu za dodatni posao koji realno menja mesečni budžet. To nije dobitak preko noći, ali jeste dovoljno da se zatvori finansijska stavka koja opterećuje kućni budžet još od zime. Ukoliko se pojavi ponuda koja deluje previše jednostavno za novac koji nudi, preporučuje se detaljna provera pre bilo kakvog potpisivanja.

Vaga: Razgovor u utorak koji menja finansije

Finansijski preokret za Vage ne dolazi kroz puku sreću, već kroz ključni razgovor. Tokom utorka popodne, najverovatnije u kontaktu sa članom porodice ili dugogodišnjim poslovnim partnerom, donosi se odluka koja se odlagala još od februara. Vage koje su godinama težile kompromisima na sopstvenu štetu sada jasno postavljaju svoje uslove.

Materijalni benefit dolazi tek nakon tog razgovora. To može biti isplata nakon prodaje imovine ili pravednija podela zajedničkog računa. One Vage koje su same nosile kompletan teret kućnih troškova konačno će osetiti olakšanje i povratak stabilnosti.

Ribe: Intuicija koja donosi opipljiv profit

Finansijski dobitak za Ribe dolazi tiho, ali je zbog toga najsigurniji. Pripadnici ovog znaka već nedeljama osećaju potrebu da povuku potez sa starim ulogom, štednjom ili novcem koji stoji na neprofitabilnom mestu. Do kraja meseca taj unutrašnji osećaj dobija jasan i praktičan oblik.

Korisna informacija dolazi od bliske osobe iz okruženja – to može biti savet komšije sa sličnim iskustvom ili rođaka koji radi u bankarskom sektoru. Ribe koje poslušaju ovaj prvi, intuitivni predlog, bez preteranog analiziranja prošlosti, uspešno rešavaju dug koji im je mesecima remetio miran san.

Finansijski savet za Bikove, Vage i Ribe

Najveća finansijska greška ova tri znaka horoskopa nakon iznenadnog priliva novca jeste brzopleta potrošnja.

Preporuka je da se tokom prvih sedam dana novac uopšte ne dira, jer astrološki aspekti za drugu polovinu meseca donose maksimalan profit samo onima koji pokažu strpljenje i izbegnu nagle poteze.

Trenutna planetarna energija zahteva potpunu diskreciju, naročito ako novac dolazi putem nasledstva, sudskog rešenja ili odlagane prodaje nekretnine.

Dobre vesti o dobitku ne treba deliti sa okolinom ili na društvenim mrežama. Uži krug bliskih ljudi koji su bili podrška od početka godine jedini treba da bude upućen u novonastale promene.

