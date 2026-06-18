Već od ovog vikenda sve kreće nabolje: Ova 3 znaka konačno hvataju korak sa srećom

Tri znaka hvataju sreću već od petka uveče. Pročitajte koji su i šta tačno da uradite da ne propustite svoj trenutak.

Već od petka uveče osetiće se da se nešto ozbiljno otkočilo u vazduhu. Posle nedelja tokom kojih ništa nije išlo glatko, tri znaka hvataju sreću baš tokom ovog vikenda.

Planete su se namestile tako da Vagi, Raku i Strelcu konačno sve krene kao po vodi. Jedan od njih dobija vest koju čeka mesecima, ali tek u subotu popodne. Trik je samo u tome da ne reagujete prebrzo na prvu loptu.

VAGA: Poziv koji ste već otpisali konačno stiže

Vagi se ovog vikenda otvara tema novca i starih dogovora. Onaj posao koji ste već smatrali propalim vraća se u igru kroz jednu poruku ili poziv. Ipak, nemojte odmah pristajati na prvu ponudu.

Sačekajte da prođe prvi talas, pročitajte uslove dvaput i tek onda recite „da“. Često umete da odugovlačite iz čiste pristojnosti, ali ovaj put taktičko oklevanje radi direktno za vas. Razgovor koji ste dugo izbegavali donosi tačno ono što vam je trebalo.

RAK: Porodična tema konačno seda na svoje mesto

Raku ovaj period donosi mir tamo gde mu najviše fali – u kući. Veliki nesporazum sa bliskom osobom, verovatno oko imovine ili podele obaveza, počinje da se razvezuje sam od sebe. Ne morate ništa da forsirate niti da dokazujete. Druga strana će prva popustiti i pružiti ruku.

Vaša intuicija je ovih dana oštra kao žilet, pa ako vam unutrašnji glas kaže da pozovete određenu osobu, poslušajte taj osećaj. Sreća sada stiže kroz olakšanje i pomirenje, a ne kroz materijalni dobitak.

STRELAC: Odluka koju odlažete još od proleća

Strelcu hrabrosti nikada nije manjkalo, ali u poslednje vreme ste previše vagali i sumnjali u sebe. Putovanje, selidba ili velika promena posla, nešto što odlažete još od aprila, sada konačno dobija zeleno svetlo.

Kosmos vam ide naruku za odvažne poteze i nema potrebe da čekate savršen trenutak, jer on ne postoji. Javite se osobi koja vas zove i napravite taj korak. Energija vikenda nagrađuje čist pokret, a kažnjava sedenje i preispitivanje. Strelac koji sada krene, dobija dvostruko.

Zašto baš ova tri znaka hvataju korak sa srećom

Tri znaka hvataju sreću ovog vikenda zato što im trenutna konstelacija otvara polje gde su mesecima stajali u mestu, Vagi novac, Raku porodicu, Strelcu velike odluke. Svakom se odvezuje tačno onaj čvor koji ga je najviše stezao.

Sasvim druga priča je sa ostalim znacima. Bik, Lav i Ribe takođe osećaju pomak, ali blaži, kroz sitne dobre vesti koje se nižu od ponedeljka. Najveći rizik nije propustiti sreću, već je preteći nestrpljenjem. Ako pripadate jednom od tri srećna znaka, mantra vikenda je strpljenje do nedelje uveče.

Ovaj horoskop je vodič za zabavu i razmišljanje, a ne recept za životne odluke. Najbolje vesti retko stižu uz fanfare. Češće dođu kroz običan razgovor, usput, kad najmanje očekujete. Zato držite telefon na vidiku i ne ignorišite nepoznate brojeve do nedelje.

Koji ste vi znak i da li ste već u petak uveče osetili da se nešto pomerilo? Napišite u komentarima šta vam je stiglo.

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