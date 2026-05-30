Tri znaka koja drugačije slušaju intuiciju ovog leta, sudbina im šalje signale koje će drugi propustiti

Tri znaka koja slušaju intuiciju ovog leta dobijaju jasne signale od sudbine. Saznajte šta vam unutrašnji glas poručuje.

Tri znaka koja slušaju intuiciju ovog leta drugačije nego inače, jer im se javlja onaj tihi predosećaj koji odbija da bude ignorisan. Niste paranoični. Nešto vam zaista pokušava nešto da kaže.

Najveća greška koju možete da napravite od juna do septembra jeste da racionalizujete ono što već znate u stomaku, a o tome ko najjače oseća taj signal, otkrivamo nešto neočekivano u nastavku.

Rak: kada vam srce zna pre nego što mozak stigne

Rakovi su ovog leta praktično hodajući radar. Mesec, vaš vladar, prolazi kroz neobične aspekte sa Neptunom, pa će vam se dešavati da uđete u prostoriju i odmah osetite ko vas voli, a ko se samo smeši. Verujte tom prvom utisku, čak i kada vam logika kaže da preterujete.

Pazite na snove u prvoj nedelji jula. Neće biti obični. Onaj san koji vam se ponovi dva puta, taj nosi poruku koju mesecima izbegavate. Možda je u pitanju osoba koju treba pustiti, posao koji više ne hrani, ili odluka oko stana koju odlažete od prošle godine.

Šta znači imati jaku intuiciju u astrologiji

Jaka intuicija u astrologiji označava sposobnost da prepoznate informaciju pre nego što je dobijete logičkim putem, najčešće kod znakova kojima vladaju Mesec, Neptun ili dvanaesta kuća. Reč je o osećaju, ne o magiji. Rak, Ribe i Škorpija su tri znaka koja slušaju intuiciju ovog leta.

Ribe: glas koji vam šapuće dok perete sudove

Ribama se ovog leta dešava nešto što retko priznaju naglas. Čujete unutrašnji glas dok radite najobičnije stvari, peglate, vozite, čekate kafu. Taj glas je trezniji od vas u devet ujutru. Problem je što ga gušite muzikom, skrolovanjem i tuđim mišljenjima.

Avgust donosi jedan susret koji će vam delovati slučajno. Neće biti. Osoba koju sretnete dvaput u istoj nedelji nosi informaciju koju vam univerzum već mesecima šalje preko drugih kanala, a vi niste slušali. Ovog puta nemate gde da pobegnete od poruke.

Škorpija: predosećaj koji boli, ali spasava

Škorpije osećaju laž na kilometar, to nije novost. Novost je da ovog leta osećaju i sopstvenu laž, onu koju pričaju sami sebi godinama. Najteža istina stiže krajem jula, kada vam neko slučajno izgovori rečenicu koja vas pogodi kao kamen.

Nemojte da je ignorišete. Taj momenat je vaš signal. Znate tačno o čemu pričamo, već dok ovo čitate javlja vam se određena situacija ili ime. To je intuicija ovog leta na delu, ne slučajnost.

Kako da ne ućutkate svoj unutrašnji glas

Najveća šteta se ne pravi kada ne čujete intuiciju, već kada je čujete pa odlučite da je niste čuli. Predosećaj horoskopskih znakova radi po pravilu od tri sekunde, prva reakcija je tačna, sve posle toga je racionalizacija. Zapišite svaki predosećaj odmah, makar jednom rečenicom u beleške na telefonu.

Posle mesec dana pročitajte šta ste zapisali. Bićete neprijatno iznenađeni koliko ste puta bili u pravu, a ipak ste uradili suprotno. Znaci sa jakom intuicijom nisu posebni zato što češće osećaju, već zato što ređe sebi lažu.

Šta donosi septembar ovim znacima

Septembar je trenutak kada ćete videti rezultate svih odluka koje ste doneli na osnovu predosećaja.

Rakovi će shvatiti zašto su prekinuli određeni odnos.

Ribe će dobiti potvrdu da onaj posao koji nisu prihvatili nije bio za njih.

Škorpije će konačno prestati da pravdaju nekoga ko to ne zaslužuje.

A vi koji niste slušali? Imaćete priliku ponovo, ali tek na proleće. Da li ste vi jedan od ova tri znaka i koji predosećaj ste poslednji put ignorisali, pa se kasnije pokajali

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com