Tri znaka od kojih svi beže glavom bez obzira: Evo kojom to osobinom teraju ljude od sebe

Postoje tri horoskopska znaka koja često nisu omiljena u društvu jer deluju rezervisano, kritički ili previše zahtevno; ljudi ih često izbegavaju, ali ti znaci to obično ni ne žele jer više cene kvalitet nego kvantitet prijateljstava.

Škorpija — izbirljivi čuvar bliskosti

Škorpije ne traže površne veze i pažljivo biraju s kim će se zbližiti; intenzivno doživljavaju odnose i boje se razočaranja, pa im mnoštvo poznanika nije potrebno.

Devica — hladna analiza koja odbija

Device deluju distancirano i kritički, često ispravljaju greške i ocenjuju detalje; ta neposredna analitičnost nekima deluje hladno, pa nisu uvek pozivane na druženja.

Jarac — strogi i nezainteresovani za gomilu

Jarčevi su rezervisani i fokusirani na ciljeve; ne neguju velike društvene krugove i često deluju zahtevno ili nedostupno, zbog čega ih drugi percipiraju kao osobenjake.

Ovi znaci uglavnom ne pate zbog toga jer više vrednuju iskrene, kvalitetne veze nego popularnost u širokom društvu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com