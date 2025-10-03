Tri znaka ove jeseni donose odluke koje će im potpuno promeniti život

Jesen donosi unutrašnju promenu i želju za zatvaranjem starih poglavlja; tri horoskopska znaka posebno osećaju taj impuls i spremni su da donesu odluke koje će im promeniti budućnost.

Škorpija

Škorpioni koriste jesen kao period transformacije; u tom periodu često preseku toksične veze, promene posao ili se sele, donoseći odluke koje trajno menjaju njihov životni put.

Jarac

Jarčevi postaju naročito odlučni u jesen; fokusirani su na karijeru, finansije i dugoročne planove, pa je to vreme kada prepoznaju šta im više ne služi i hrabro kreću u velike promene.

Blizanci

Blizanci, iako skloniji kolebanju među opcijama, u jesen dostižu jasnije uvide; tada donose odluke koje mogu preusmeriti njihov celokupni životni smer i dati im novi početak

