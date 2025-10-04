Tri znaka ove jeseni donose odluke koje im potpuno menjaju živote

Jesenje vreme mnogima donosi introspekciju i potrebu da zatvore jedno poglavlje života i otvore drugo. U jesen 2025. astrolozi ističu da sledeći horoskopski znakovi ulaze u duboku fazu introspekcije, preispitivanja i donošenja ključnih životnih odluka koje mogu promeniti tok njihove budućnosti:

Škorpija koristi jesen kao razdoblje transformacije. Često donosi odluke koje mu zauvijek menjaju put, poput završetka odnosa, promene posla ili preseljenja.

Jarac u jesen postaje posebno odlučan. Ovo je vreme kada donosi velike odluke o karijeri, finansijama i dugoročnim planovima. Njegova snaga leži u sposobnosti da prepozna ono što mu više ne služi.

Blizanci u jesen otkrivaju novu jasnoću. Iako često lutaju između različitih opcija, upravo u ovom razdoblju donose odluke koje preusmeravaju celi njihov životni smer.

Škorpija, Jarac i Blizanci su znakovi koji koriste jesen kao period tišine, refleksije i unutrašnje snage — i upravo tada donose odluke koje menjaju tok njihovog života.

(Index.hr)

