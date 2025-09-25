Tri znaka prolaze veliki test sudbine 25. septembra — da li ste među izabranima?

Prema astrološkoj prognozi, 25. septembra 2025. donosi snažnu energiju koja iznosi skrivene istine na površinu i postavlja pred nas pitanja hrabrosti i autentičnosti; za tri znaka taj datum predstavlja prekretnicu koja, ako se prođe, dokazuje njihovu otpornost i snagu.

Bik — izbor između zavisnosti i sopstvenog glasa

Bikovi će tog dana biti suočeni s pitanjima kontrole i nezavisnosti; univerzum ih testira da li će se zauzeti za sebe i prekinuti obrasce zavisnosti, a uspeh donosi novo, postojano samopoštovanje.

Lav — skidanje maske i prihvatanje istine o sebi

Lavovi će biti pozvani na sirovu iskrenost: da li im je javna persona u skladu s onim što osećaju iznutra; predavanje autentičnosti umesto fasade otvara put do prave snage i unutrašnje moći.

Strelac — istrajnost u obrani slobode

Strelčeve očekuje test njihove potrebe za slobodom; mogu se pojaviti ograničenja koja ispituju koliko su spremni da se bore za nezavisnost i svoje ideale, a prevazilaženje te probe potvrđuje njihovu odlučnost i veru u sebe.

Datum nije tu da kažnjava nego da izazove; suočavanje s onim što skrivamo i izbor hrabrosti umesto straha pretvara iskušenja u dokaz naše unutrašnje snage, pa je najbolje prihvatiti izazove otvorenog srca i sa jasnim namerama

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com