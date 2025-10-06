Tri znaka ulaze u moćnu novu eru od 6. oktobra: Budućnost im postaje mnogo jasnija

Merkur u Škorpiji pokreće dublje razmišljanje i otvara put za jasniju, odlučniju verziju sebe; 6. oktobra počinje period u kojem znaci mogu stvoriti čvršći temelj za budućnost kroz uvid, mudrost i hrabrost da se suoče s istinom.

Blizanci: znanje menja putanju

Za Blizance Merkur, njihova upravljačka planeta, u Škorpiji znači kraj površnih odgovora i početak potrage za dubljim saznanjima; razgovori i informacije tog dana mogu doneti iznenadne uvide koji preoblikuju njihov profesionalni ili lični pravac.

Devica: otkriće koje oslobađa

Device će na 6. oktobra dobiti energiju za suočavanje s istinama koje su izbegavale; Merkur u Škorpiji donosi inspiraciju i proboj koji im pomaže da se usklade sa svojom istinskom prirodom i započnu hrabar novi ciklus rasta i transformacije.

Vodolija: mentalni oganj za promenu

Vodolije će osetiti intenzivno razmišljanje koje može otvoriti vrata novim interesima i dugoročnim projektima; Merkur u Škorpiji pali jasnoću i pokretačku snagu u njihovom umu, pokrećući fazu posvećenosti, iskrenosti i usmerene kreativnosti.

