Tri znaka Zodijaka kojima će se životi zauvek promeniti u aprilu: Jeste li među njima

April 2023. godine sa sigurnošću se može nazvati „vatrenim“ mesecom jer će broj planeta u znaku Ovna generisati neverovatnu energiju za kardinalne promene.

Osim što će Sunce i Jupiter biti u Ovnu, u istom znaku dogodiće se i prvo pomračenje u 2023. godini.

A budući da je Ovan zadužen za početak nečeg novog, to će svakako „naterati“ neke znakove da deluju vrlo odlučno i doslovno promene život u jednom danu.

Najvažnije promene dogodiće se u životima onih ljudi čije su lične planete u natalnim kartama u vatrenom elementu. A to su, naravno Ovnovi, Lavovi i Strelčevi.

Ovan

Predstavnici ovog znaka imaće želju da ceo život započnu ispočetka, kao da je to poslednja prilika i više se ne može odlagati. Stoga, Ovan može odlučno i iznenada da promeni posao, promeni svoj izgled ili imidž, a takođe može da razmišlja o razvodu ili braku.

I pomračenje će uticati na vaš odnos prema sebi i prema drugima, kao da ćete shvatiti da želite da promenite sebe, svoju okolinu i da živite drugačije.

I zato šta god odlučili da promenite, doneće vam rast, ma koliko bilo zastrašujuće ono što ste učinili.

Lav

Lavovi će se probiti na nove percepcije stvarnosti. Očekujte da ćete od cenjene osobe dobiti neke savete ili motivaciju koja će vam biti odskočna daska. Ova energija vam se može okrenuti glavom i možda ćete biti malo preplavljeni.

Glavne promene mogu se odnositi na ideje za obrazovanje, putovanja ili neku vrstu međunarodnog projekta.

Strelac

Za predstavnike ovog znaka može doći do iskoraka i radikalne promene na planu dece – na primer, može doći do trudnoće, rođenja deteta ili kod odrasle dece do lepog i veselog događaja.

Možda ćete razmišljati i o otvaraju ličnog posla ili ćete imati novi hobi koji može biti vezan uz sport.

Iznenada ćete se i zaljubiti i uploviti u novu vezu koja će vam pružiti više sreće, samopoštovanja i radosti, tako da ćete se osećati još življima, prenosi Atma.hr.

