Trigon Sunca i Plutona od 26. maja popušta čvor za 3 znaka, konačno im se otvaraju vrata na koja već dugo kucaju

Trigon Sunca i Plutona od 26. maja menja igru za tri znaka, čvor popušta i odluke konačno dobijaju smisao. Dugo zatvorena vrata se otvaraju.

Trigon Sunca i Plutona od 26. maja 2026. radi tiho, ali precizno, kao da neko polako odvija šraf koji je nedeljama zaglavljivao isti problem.

Sunce u Blizancima i Pluton u Vodoliji sada se gledaju pod uglom koji ne traži dramu, već zaokret. Tri znaka osetiće da im se konačno otvaraju vrata na koja su uzalud kucali ceo proleće.

Zašto baš ovaj aspekt Sunca i Plutona menja stvari

Pluton ne radi brzo. Kad se umeša u priču preko harmoničnog ugla sa Suncem, ne dobijete grom iz vedra neba, dobijete osećaj da ono što ste mesecima gurali pod tepih konačno može da se reši bez vike. Trigon Sunca i Plutona daje hrabrost da kažete naglas ono što ste do sad samo mislili. Razlika se vidi u sitnicama.

Telefon zazvoni u pravom trenutku, šef predloži ono što ste hteli sami da pitate, mama prestane sa istom rečenicom koja vas je gušila od februara.

Škorpija: novac koji je kasnio konačno seda na račun

Škorpiji ova nedelja donosi rasplet u jednoj finansijskoj priči koja se vukla od februara. Reč je o naplati koja je deset puta odložena, ili o pozajmici koju ste već otpisali u glavi. U sredu po podne stiže poruka koja menja raspored za ceo jun.

Nemojte odmah trošiti, sačekajte vikend i razmislite gde ide prva trećina. Pluton kao vladar Škorpije sada radi za vas, ne protiv vas, što je redak luksuz.

Devica: posao koji ste hteli da odbijete pokazuje pravo lice

Devica je do prošle nedelje bila spremna da pošalje otkaz ili da odbije ponudu koja je delovala kao zamka. Trigon Sunca i Plutona menja perspektivu. Ono što vam je smetalo, jedan kolega ili jedan uslov u ugovoru, izlazi iz priče sasvim sam. Ne morate ništa da forsirate.

U prvoj polovini juna stići će vam predlog koji je bukvalno krojen po vašoj meri, ali sa jednim dodatkom koji vas u prvi mah neće obradovati. Pristanite, taj dodatak je tu zbog vas, ne uprkos vama.

Ribe: razgovor koji ste odlagali sam dolazi na sto

Ribama trigon donosi onaj razgovor koji ste mesecima vrteli u glavi pre spavanja. Osoba o kojoj je reč prva diže slušalicu. Ne pripremajte govor, ne vežbajte rečenice. Što manje scenarija, to bolji ishod. Aspekt Sunca i Plutona tu radi suptilno, otvara emocionalni prostor u kome druga strana prva priznaje ono što vi niste smeli da pitate.

Ako ste mislili da je tema zatvorena, prevarili ste se. Vraća se, ali u boljem izdanju.

Šta tačno znači trigon Sunca i Plutona u astrologiji

To je harmoničan ugao od sto dvadeset stepeni između Sunca i Plutona koji omogućava dubinske promene bez sukoba. Donosi unutrašnju snagu, jasniju volju i sposobnost da završite ono što ste počeli, bez prisile spolja.

Šta da uradite dok aspekt još traje

Ne pravite spiskove obaveza, pravite jedan jedini potez koji ste odlagali. Pozovite, pošaljite, potpišite, otkažite. Energija ovog trigona ne voli kolebanje, ali izuzetno nagrađuje konkretnu akciju. Harmonija Sunca i Plutona zatvara stara poglavlja, ali samo ako vi prvi okrenete stranu.

Koja od ove tri situacije vam najviše liči na ono što upravo proživljavate, i šta je to što ste konkretno odlagali do ove srede?

