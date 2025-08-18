Troše kao da imaju milione: Žive za momenat, nije im bitno da li će sutra imati šta da jedu!

Postoji nekoliko horoskopskih znakova koji žive po motu „novac je tu da se troši!“ Ovi znaci žive bez ograničenja, oduševljeni avanturama i raskošnim iskustvima koja se mogu kupiti novcem.

Za njih štednja nije njihova opcija – oni radije uživaju u životu u potpunosti, isprobavaju najfinije ukuse, putuju svetom i okružuju se luksuzom.

Uvek se vode devizom „ko daje, njemu se i vraća“, što se u najvećem broju slučajeva čini i tačnim. Oni se ne opterećuju budućnošću, bitno im je da su zadovoljni ovde i sada. Evo znakova koji su najveće trošadžije u Zodijaku.

Ovan

Ovnovi vole da žive u trenutku. Impulsivni su i skloni su da troše na ono što im je u ovom trenutku drago. Njihova strastvena priroda ih podstiče da se prepuste uživanju bez razmišljanja o budućnosti.

Lav

Lavovi vole sjaj i glamur i vide novac kao sredstvo za postizanje glamuroznog načina života. Vole da se okružuju luksuzom i ne ustručavaju se da troše na visoku modu, putovanja i skupa iskustva koja im povećavaju samopouzdanje.

Vaga

Vaga ceni estetiku i umetnost, a to ih može podstaći da troše na lepe stvari i prijatna iskustva. Oni imaju tendenciju da udovolje sebi i drugima i uživaju u društvenim aktivnostima koje donose zadovoljstvo.

Strelac

Strelci vole da istražuju svet i isprobavaju nove stvari. Putovanja su im važna i spremni su da potroše na avanture i nezaboravna iskustva koja im obogaćuju život.

Riba

Ribe vole da maštaju i stimulisane su emocionalnim iskustvima. Troše novac na umetnost, muziku, pozorište i sve što ih povezuje sa njihovim osećanjima i duhovnom stranom.

