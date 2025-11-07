Tuđa sreća uvek im je važnija od svoje, ovi znakovi previše popuštaju drugima

Tuđa sreća im je ispred njihove. Ribe su iskreno nesebične, Vage ne žele nikakve konflikte, a Rak uvek popušta „još jednom“ .

Tuđa sreća im je uvek ispred svoje, a trebali bi staviti sebe na prvo mesto: Rak, Ribe i Vaga previše popuštaju drugima

Neki ljudi uvek će staviti tuđu sreću ispred sopstvene. Pomiriće se i popustiti, čak i onda kad ih druga osoba ne poštuje.

U astrologiji postoje znakovi koji često, gotovo refleksno, stavljaju sebe na drugo mesto. Ne zato što su slabiji, nego zato što im je iskreno stalo do mira i tuđeg osećanja zadovoljstva. Međutim, upravo zato oni najčešće završe povređeni, jer zaboravljaju da imaju pravo da postave svoje granice.

Rak – uvek popuste još jednom

Rakovi su neverojatno brižni i sve što rade, rade iz srca. Problem je što vrlo često sve razumeju, sve opravdavaju i trude se da sve izglade, da tuđa sreća bude veća.

Umesto da kažu „ne“, oni biraju da još jednom popuste. I tako ulaze u obrazac u kojem drugi znaju da će uvek popustiti i zato ih nitko ne shvata ozbiljno.

Rakovi bi trebali da počnu da stavljaju sebe i svoje interese na prvo mesto, bez obzira na to šta drugi kažu.

Vaga – ne žele nikakve konflikte

Vage žele mir i stabilnost u odnosima. Upravo zato ne vole konflikte – ni verbalne, ni emocionalne. Umesto da kažu šta ih muči, vrlo često ćute. Iako im nešto smeta, radije idu linijom manjeg otpora, samo kako bi atmosfera ostala ugodna.

Ali, prave veze ne pucaju zbog iskrenog mišljenja. One pucaju ako se jedna osoba celi život prilagođava drugoj.

Ribe – iskreno nesebične

Ribe su iskreno nesebične. Pomažu, slušaju, žrtvuju se, preuzimaju tuđe brige kao svoje. Kao da im je tuđa sreća važnija. Sve dok ne postanu previše iscrpljene. Njihova empatija čini ih posebnim, ali i ranjivim.

Prečesto zaboravljaju da je u redu da postave granice. Iskrena dobrota ne znači ignorisanje sopstvenih potreba.

(Krstarica/Index)

