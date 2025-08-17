Turski astrolog upozorava: Kraj avgusta donosi haos, a ova 2 znaka su na ivici životnog obrta

Turski astrolog predviđa haos u avgustu 2025.

Kraj avgusta neće proći tiho – za dva znaka donosi energetski lom. Turski astrolog, poznat po zapanjujuće preciznim prognozama, upozorava na astrološki trenutak koji može izazvati životni obrt. Emocije, odnosi, odluke – sve dolazi pod lupu. U nastavku otkrivamo koja dva znaka su na ivici promene koja se ne zaboravlja.

Avgust 2025. nije običan mesec – turski astrolog upozorava da se karmičke sile bude, a dva znaka horoskopa biće na udaru sudbine. Ako ste Rak ili Ovan, pripremite se: dolazi vreme kada se sve menja, a ono što ste dugo čekali – konačno dolazi.

Rak – vreme je da vas svet vidi

Za Rakove, kraj avgusta donosi poslovni preporod. Ako ste se osećali nevidljivo, potcenjeno ili ste tapkali u mestu, sada se otvaraju vrata koja su dugo bila zatvorena. Novi projekti, saradnje i priznanja dolaze iznenada, ali ne bez razloga – sve što ste radili u tišini sada dobija svoju publiku.

Bilo da ste u kreativnim industrijama, digitalnom svetu ili klasičnom poslu, zvezde vam šalju poziv da se aktivirate. Finansijski prilivi, ponude za unapređenje i šansa da se predstavite pravim ljudima – sve je tu. Samo nemojte stati sad kad ste na ivici uspeha.

Ovan – kraj stagnacije, početak dominacije

Ovnovi su u prethodnom periodu osećali pad energije, posebno zbog retrogradnog Merkura u Lavu. Ali avgust donosi preokret. Poslovne ponude, novi timski projekti, pa čak i pozivi iz konkurentskih firmi – sve dolazi u talasu koji ne treba ignorisati.

Vaša prirodna inicijativa i hrabrost sada se isplaćuju. Očekujte prilike koje vas podižu na viši nivo, kako profesionalno, tako i lično. Ovo je trenutak da pokažete šta znate, jer ono što dolazi može promeniti tok vaše karijere.

Šta nas uči turski horoskop?

Turski astrološki pristup ne gleda samo planete – on tumači karmu, intuiciju i sudbinske prekretnice. Avgust je mesec kada se prošlost i budućnost sudaraju, a Rakovi i Ovnovi su u epicentru tog sudara. Ne bežite od promena – oblikujte ih.

Ako ste jedan od ova dva znaka, ne čekajte da se stvari dese same. Aktivirajte se, budite prisutni i verujte u ono što ste gradili. Jer kako kaže turski astrolog – avgust je mesec kada se snovi ne samo sanjaju, već i ostvaruju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com