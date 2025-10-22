Turski astrolog upozorava: Ova 3 znaka su na neviđenom udaru sudbine krajem oktobra

Kraj oktobra donosi snažne kosmičke promene koje će, prema rečima poznatog turskog astrologa, najviše pogoditi tri horoskopska znaka.

Kako se približava kraj oktobra, kosmičke energije postaju sve intenzivnije. Prema rečima poznatog turskog astrologa, ovaj period donosi snažan preokret koji će mnogima promeniti tok života, naročito u poljima emocija, finansija i odnosa

Škorpije, Bikovi i Lavovi naći će se pred izazovima koji mogu promeniti njihove odnose, karijeru i životni pravac. Mars, Saturn i Pluton formiraju napet astralni trougao, što stvara atmosferu preokreta i suočavanja sa istinom.

Škorpija – vreme istine i transformacije

Za Škorpije, kraj oktobra označava trenutak kada više ništa ne može ostati skriveno. Emocije, tajne i potisnute sumnje izlaze na površinu. Ovaj period donosi energetsku detoksikaciju – bolan, ali oslobađajući proces. Na emotivnom planu moguće su krupne promene: prekid toksičnih odnosa ili produbljivanje veza koje imaju čvrste temelje. U poslovnom segmentu očekuju se nagle odluke i iznenadne ponude koje mogu promeniti tok karijere.

Bik – izlazak iz zone komfora

Bikovi su poznati po potrebi za stabilnošću, ali kraj oktobra ih primorava da se suoče sa promenama. Sudbina ih stavlja pred situacije koje zahtevaju hrabrost i odlučnost. Moguće su promene posla, preseljenje ili finansijski izazovi koji ih uče da veruju sebi, a ne materijalnoj sigurnosti. Oni koji prihvate promene i oslušnu intuiciju, već početkom novembra mogu očekivati nove prilike i podršku.

Lav – udar na ego i test snage

Za Lavove, ovaj period donosi suočavanje sa sopstvenim egom i granicama moći. Mars u napetom aspektu s Plutonom donosi sukobe autoriteta i rivalstva. Lavovi će krajem oktobra morati da priznaju da nisu svemogući i da je ponekad potrebno spustiti gard. Iako bolan, ovaj proces vodi ka duhovnom rastu i sazrevanju.

Kako se pripremiti za promene

Astrolog savetuje da se izbegavaju sukobi i nepotrebne rasprave, da se oprosti prošlost i da se prati unutrašnji glas. Oni koji prihvate promene doživeće oslobođenje, dok će otpor doneti iscrpljenost. Poruka je jasna – sudbina ne deluje protiv nas, već za nas.

