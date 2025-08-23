Turski astrolog upozorava: Ova 3 znaka ulaze u karmički vrtlog – spasa nema do oktobra

Tri znaka ulaze u karmički haos – turski astrolog tvrdi da spasa nema do oktobra. Da li ste među njima?

Poznati turski astrolog Murat Kojun izazvao je buru među astrološkim krugovima kada je najavio da tri horoskopska znaka ulaze u jedan od najtežih perioda u svom životu. Do oktobra ih, kako kaže, čeka karmički vrtlog – pun emotivnih lomova, finansijskih gubitaka i životnih prekretnica. Ako ste Rak, Škorpija ili Jarac, vreme je da se pripremite. Spasa nema – ali postoji šansa za unutrašnju transformaciju.

Rak – Srce na ispitu

Rakovi će do oktobra biti na ivici emotivnog pucanja. Ljubavni problemi, osećaj izdaje i porodične tenzije dolaze od onih kojima su najviše verovali. Moguće su selidbe, prekidi i osećaj da ih niko ne razume. Astrolog savetuje: „Postavite granice, čak i kad vas srce vuče na drugu stranu.“ Ovo je vreme kada Rak mora da nauči da bira sebe.

Škorpija – borba sa sobom i drugima

Škorpije ulaze u period unutrašnjih lomova i spoljašnjih sukoba. Svađe, prekidi odnosa, pa čak i problemi sa autoritetima – sve je moguće. Oni koji su bili previše ponosni moraće da plate cenu. Murat poručuje: „Spustite gard. Samo iskrenost i ranjivost mogu da vas spasu.“ Škorpije će morati da se suoče sa sobom – bez maski.

Jarac – sistem se ruši

Jarčevi, poznati po kontroli i planiranju, gube tlo pod nogama. Finansijski problemi, poslovni krah i osećaj nemoći biće njihova realnost. Turski astrolog tvrdi: „Jarčevi će shvatiti da nisu svemoćni. Moraju naučiti da traže pomoć.“ Očekuje ih period preispitivanja, ali i prilika da iz svega izađu mudriji.

Šta možemo da naučimo iz ovog perioda?

Ovaj karmički vrtlog nije kazna – već poziv na buđenje. Ako ste među ovim znacima, ne bežite od bola. On je tu da vas nauči, ojača i pripremi za ono što dolazi. Do oktobra, sve što je bilo skriveno izlazi na površinu. A vi – birate da li ćete se slomiti ili izgraditi iznova.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com