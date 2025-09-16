Turski horoskop smatra se jednim od najpreciznijih, a ovo predviđa do kraja 2025. – godine snažne energije!

Evo šta turski horoskop predviđa za 2025. godinu — godina koja, prema tumačenju turskih astrologa, nosi snažnu energiju transformacije, porodičnih vrednosti i duhovnog buđenja.

Opšti ton godine

Porodica i tradicija: U fokusu su odnosi sa najbližima, vraćanje korenima i jačanje porodičnih veza.

Ljubav: Mnogi znakovi će doživeti duboke emotivne promene — neki će pronaći srodnu dušu, dok će drugi prolaziti kroz razrešenja starih veza.

Finansije: Bik, Jarac i Devica su među najuspešnijima — predviđa im se stabilan rast i mogućnost velikih poslovnih preokreta.

Zdravlje: Naglasak je na balansu — stres i iscrpljenost mogu biti izazov, pa se savetuje više odmora i duhovne prakse.

Istaknuti znaci u 2025.

Boğa (Bik): Najsrećniji znak godine! Jesen donosi poslovni uspeh, finansijski rast i stabilnost u ljubavi2.

Koç (Ovan): Proleće je idealno za nove projekte. Ljubavni život donosi izazove, ali i šansu za duboku povezanost.

Yengeç (Rak): Emotivna obnova i porodična harmonija. Moguće preseljenje ili proširenje porodice.

Akrep (Škorpija): Intenzivna godina — duhovni rast, ali i suočavanje sa tajnama i karmičkim lekcijama.

