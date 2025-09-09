U čemu ste nepobedivi superheroji? Prema astrolozima, svaki znak ima po jednu supermoć, da li znate vašu?

Saznajte u čemu ste nepobedivi u odnosu na druge

Astrolozi smatraju da svaki horoskopski znak skriva posebnu energiju koju ne pokazuje odmah. To nisu samo osobine koje svi znamo, već sposobnosti koje izlaze na videlo tek u pravom trenutku.

Prema tipičnim osobinama i afinitetima, svakom znaku možemo pripisati jednu supermoć! Ne kaže se uzalud „jak kao bik“. Da pripadnici ovog znaka imaju samo jednu moć, to bi definitivno bila supersnaga.

Ovan – neograničena energija

Pripadnici ovog znaka lako bi mogli biti superjunaci, s posebnom moći koja se skriva u njihovoj neograničenoj energiji. Ta osobina izlazi na videlo čim imaju cilj koji jako žele da ostvare – to im daje snagu da se kreću brže od metka, preskaču zgrade, ne spavaju, ne jedu – sve kako bi dobili to što žele.

Bik – supersnaga

Ne kaže se uzalud „jak kao bik“. Da pripadnici ovog znaka imaju samo jednu moć, to bi definitivno bila supersnaga. Ona se odnosi i na fizičko i emocionalno odolijevanje izazovima i nošenje s teškim situacijama bolje od svih drugih pripadnika Zodijaka. Oni su zaista nesalomivi.

Blizanci – mentalno snimanje

Pripadnici ovog znaka u svetu superjunaka bi bili oni koji imaju neverovatnu sposobnost upiti ogromne količine informacija za neverovatno kratko vreme. Bilo da čitaju novine, posmatraju ljude oko sebe ili nešto uče, njihova su mentalna energija i kapacitet mozga pravo čudo.

Rak – moć saosećanja

Da pripadnici ovog znaka imaju jednu supermoć, to bi definitivno bila sposobnost neverovatne empatije koja ih odlikuje. Oni su sposobni da shvate i razumeju gotovo sve ljudske motive oko sebe, da se povežu sa svakim emotivnim stanjem i uopšteno uspostaviti vezu sa svakim čovekom, biljkom ili životinjom na Zemlji.

Lav – gospodar vatre

Njihov vrući temperament udružen s moći koju dobija od sunca, pripadnike ovog znaka u svetu superjunaka bi lako pretvorio u gospodare vatre. Oni vatru mogu stvoriti ni iz čega – samo ako se malo naljute, ali i jednakom brzinom ugasiti, plamenom zaštititi svoje bližnje ili obasipati neprijatelje ako im se približe.

Devica – ljudski tornado

Brzina i intenzitet koja krasi pripadnike ovog znaka čim imaju neki cilj na pameti, u svetu superjunaka pretvorila bi ih u ljudski tornado. Zahvaljujući sposobnosti razmišljanja pet koraka unapred, mogu uvesti pometnju u svoju okolinu i „poremetiti“ ih kao tornado, koji je otišao pre nego što je objasnio šta je hteo – ali budite uvereni da je to i dobio.

Vaga – menjanje oblika

Pripadnike ovog znaka krasi jedna vrla praktična sposobnost – moć prilagođavanja. Kao superjunaci, oni bi bili u stanju menjati oblike i prilagoditi se svakoj situaciji, okolini ili ljudima. Ta njihova moć im omogućava da iskuse život kroz razne pozicije i oblike.

Škorpija – procenitelj duše

Pripadnici ovog znaka u svetu supermoći bi definitivno imali veštinu „čitanja“ tuđe duše. Zahvaljujući svojoj analitičnosti, logičkom zaključivanju i sposobnosti percepcije, oni bolje nego bilo koji drugi znak Zodijaka mogu već samo gledajući nekome u oči proceniti njihova osjećanja ili bol, koji je njihov cilj i šta zapravo jesu.

Strelac – detektor laži

Pripadnike ovog znaka krasi sposobnost da vrlo lako „izvlače“ istinu iz nekog. Zato bi oni u svetu superjunaka definitivno bili ljudski „detektor laži“, ali do istine ne bi došli zahvaljujući merenju pulsa i promenama u ritmu disanja, već sitnim manipulacijama kojima sugovornika zavedu i nateraju da sam kaže svoje prave namere.

Jarac – upravljači mislima

Pripadnike ovog znaka krasi neverovatna mentalna energija i upornost zahvaljujući kojima mogu upravljati drugima i njihovim odlukama. Tako bi oni u svetu superjunaka bili kontrolori misli, koji pomnim taktikama umeću ljudima ideje u mozak tako da pomisle kako su njihove sopstvene i sprovedu volju Jarca u delo.

Vodolija – nestajanje

Pripadnici ovog znaka bi u svetu supermoći bili oni junaci koji lako postanu nevidljivi. Njihova sposobnost nestajanja iz situacija koje im ne odgovaraju je zapanjujuća – ne samo fizički, već i psihički. Takva sposobnost nestajanja omogućuje im da „oblete“ svet i upoznaju najrazličitije ljude i prođu kroz neverovatne situacije.

Ribe – tvorci svetova

Sanjarske sposobnosti pripadnika ovog znaka i u realnom svetu su poprilično neverovatne, tako da bi oni kao superjunaci bili neupitni tvorci svetova koji ostvaruju svoje fantazije. Njihova mašta i kreativnost nema granica, pa bi lako bili vladari scenarija poput Matrixa ili futurističkih svetova po svojoj volji.

(24sata.hr)

