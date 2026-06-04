Jun 2026. lomi maske i otkriva stare rane i ono što ste godinama gurali pod tepih, niko neće ostati ravnodušan na ovaj haos

U junu 2026. astrološka previranja otvaraju stare rane i ruše ćutanje, pripremite se, ovaj mesec menja sve i traži iskrenost.

U junu 2026. astrološka previranja stižu bez najave i bez milosti. Ono što ste mesecima gurali u stranu vraća se direktno na sto. Razgovori koje ste izbegavali sami će se otvoriti. Ljudi pored vas pokazaće lice koje niste hteli da vidite, a ogledalo će biti najteže od svega.

Zašto baš jun pravi ovoliki potres

Tranziti se ređaju jedan na drugi, bez pauze za predah. Pluton retrogradno u Vodoliji kopa po sistemima moći, porodičnim i poslovnim, i otkriva ko je tu zbog vas, a ko zbog koristi. Jupiter ulazi u Raka i pojačava emocije do tačke kad više nema glume. Mars u Lavu zahteva akciju, ne razmišljanje.

Energija juna 2026 ne dolazi kao oluja koja prođe za sat. Ona dolazi kao spora poplava koja vodu uvlači pod vrata, pa shvatite tek kada je već u dnevnoj sobi.

Šta su zapravo astrološka previranja u junu 2026

Period između 10. i 24. juna kada se preklapaju četiri snažna aspekta: opozicija Sunca i Plutona, kvadrat Marsa i Urana, ulazak Jupitera u Rak i punkt Meseca u Strelcu. Rezultat je rušenje iluzija i prisilna iskrenost u odnosima.

Rak: kuća koja više ne može da krije svađe

Vaš krov puca tamo gde najmanje očekujete. Razgovor sa roditeljem ili partnerom koji odlažete od jeseni doći će na red ovog meseca, najverovatnije oko vikenda. Nemojte bežati u kuhinju i ćutati. Ko progovori prvi, taj postavlja uslove. Kraj juna donosi olakšanje, ali samo ako pustite da bolno izađe napolje.

Vaga: prijateljstvo koje vas je tiho iscrpljivalo

Osoba za koju ste mislili da vam je oslonac pokazaće da je oslonac bio jednosmeran. Boleće, ali ne onoliko koliko se plašite. Planetarni uticaji jun 2026 vam u stvari rade uslugu i sklanjaju tu osobu pre nego što vam pojede i ono malo energije što vam je ostalo. Slobodno vreme koje dobijete iskoristite za nekoga ko vam piše prvi.

Jarac: posao se pretvara u poligon

Šef će vas testirati javno, pred kolegama, oko sredine meseca. Nemojte se pravdati. Iznesite brojeve, datume i konkretne primere, i razgovor je gotov za tri minuta. Vaša tišina će se ovog meseca tumačiti kao slabost, što nije fer, ali je tako. Krajem juna stiže ponuda sa strane koju niste tražili.

Ribe: tajna koja se vraća sa pet godina zakašnjenja

Neko će reći nešto što ste mislili da je odavno zaboravljeno. Prva reakcija će biti šok, druga ljutnja, treća olakšanje. Astrološke turbulencije ovaj put rade za vas, jer konačno dobijate priliku da zatvorite poglavlje koje je decenijama bilo otškrinuto. Ne odgovarajte istog dana. Sačekajte 48 sati, pa onda pišite.

Kako da prođete kroz ovaj mesec bez većih ožiljaka

Ne donosite važne odluke u afektu, naročito između 14. i 19. juna kada je Mars najagresivniji. Spavajte sat duže nego inače, telo će vam tražiti više nego što mislite. Ako vam neko traži razgovor „kad budete imali vremena“, nađite to vreme isti dan. Odlaganje u junu košta duplo.

Šta vi krijete od sebe ovog juna, i ko je osoba koju izbegavate da pozovete

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