U lice vam se smeškaju, a iza leđa pričaju sve najgore: 2 znaka kojima ni reč ne treba verovati

Mislite da znate ko vam je pravi prijatelj? Baš ovim znakovima ne treba verovati ni reči, ma koliko iskreno zvučali.

Ne treba verovati svima koji vam gledaju pravo u oči i kunu se u prijateljstvo. Neki znaci zodijaka su takvi od rođenja, u lice med i mleko, a iza leđa ogovaranje koje ne staje.

Ako imate Blizance ili Škorpiju u bliskom okruženju, ovo što sledi verovatno već znate iz ličnog iskustva.

Blizanci: Ono što vam kažu, kažu i svima ostalima

Blizanci su u društvu sve što poželite. Pažljivi, duhoviti, puni razumevanja, kimaju glavom dok pričate i čine se kao da su potpuno uz vas. I jesu, dok ste tu. Problem počinje čim izađete iz sobe.

Blizancima ne treba verovati jer im jezik radi brže od mozga i brže od lojalnosti. Kažu ono što trenutak traži, a ne ono što zaista misle. Vaša priča, vaš problem, vaša tajna, sve to postaje tema za sledeći razgovor s nekim drugim. Ne iz zloće, nego zato što Blizanac jednostavno ne može da drži usta zatvorena.

Najgore je što to rade tako prirodno da ih nikad ne biste posumnjičili. Gledaju vas pravo u oči, a iza tih očiju već formulišu kako će prepričati ono što ste upravo rekli. Ako imate Blizanca u bliskom okruženju, nikad mu ne govorite nešto što ne biste rekli pred celom sobom. Jer hoćete, samo malo kasnije i malo drugačije.

Blizanci su i majstori u okretanju priče. Kada ih suočite s nečim što su rekli, naći će način da to zvuči kao da ste vi pogrešno razumeli. I biće toliko uverljivi da ćete posumnjati u sebe. To je njihov najjači adut i jedini način da ga neutrališete jeste da pamtite konkretne reči, konkretne situacije i nikad ne popuštate pred njihovim šarmom kada znate šta ste čuli.

Škorpija: Osmeh koji uvek nešto krije

Škorpija je opasnija vrsta jer ne priča iz nepažnje nego iz strategije. Dok vam se smeška i sluša vas, u glavi već sortira informacije. Šta može da iskoristi, kada i kako. To nije uvek svesno, ali je uvek prisutno. Škorpija nikad ništa ne zaboravlja i nikad ništa ne prima samo kao razgovor.

Škorpijama ne treba verovati jer svaka informacija koju im date postaje karta u rukama. Mogu je čuvati mesecima, godinama, ali kada dođe trenutak koji im odgovara, sve izlazi na površinu. I tada shvatite da su znali mnogo više nego što su ikad pokazali.

U društvu su magnetični i privlačni, čine se kao da vas razumeju dublje od svih ostalih. I upravo to je najopasnije. Kad vam neko deluje kao da vas savršeno razume, otvarate se potpuno. A Škorpija to otvaranje pamti i čuva za kasniju upotrebu.

Iza leđa ne pričaju uvek glasno kao Blizanci, ali kad progovore, pogađaju tačno tamo gde boli. Znaju vaše slabe tačke jer ste im ih sami otkrili u momentu kad vam je bilo potrebno da vam neko sasluša. Zaštita od Škorpije nije u izbegavanju, nego u doziranju. Dajte im onoliko koliko možete da podnesete da ceo svet zna.

Nije sve tako crno

Ni Blizanci ni Škorpija nisu loši ljudi i s oba znaka možete imati iskren i lep odnos. Blizanci donose energiju, humor i nikad ne dosađuju. Škorpija je, kada vas zaista voli, najodaniji saveznik kojeg možete imati.

Ali jedno ostaje na snazi. Ne treba verovati ni lepim rečima ni toplim osmesima dok god ne vidite delima da zaslužuju vaše poverenje. Oprez nije neprijateljstvo, oprez je mudrost.

