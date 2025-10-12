U narednih 7 dana 2 znaka konačno izlaze iz začaranog kruga tuge i gubitaka – sreća stiže kao melem

Sve želje postaju realnost
Foto: Krstarica/AI

Dva horoskopska znaka izlaze iz perioda tuge i gubitaka. Od 12. do 19. oktobra, Pun Mesec donosi mir, emotivni preokret i sreću koja ostaje.

Za Rakove i Jarčeve, narednih sedam dana donose olakšanje koje su dugo čekali. Neće biti spektakla, ali biće mir u srcu, toplina u domu, sreća i preširok osmeh.

Rak – Dosta je bilo suza

Rakovi su prošli kroz mnogo toga. Gubici, razočaranja, ljudi koji su ih povredili. Ali sada dolazi drugačiji period:

  • Neko će ih iskreno zagrliti
  • Porodični odnosi će se smiriti
  • Počeće da veruju sebi

Rak više ne mora da se povlači – vreme je da bude srećan.

Jarac – Teret se konačno spušta

Jarčevi su ćutali dok su se lomili. Radili su, trudili se, a malo toga im se vraćalo. U narednim danima:

  • Posao će krenuti boljim putem
  • Ljudi će ih početi da cene
  • Biće manje stresa, više mira

Jarac više ne mora da nosi sve sam – stiže podrška.

Pun Mesec 14. oktobra donosi preokret

Pun Mesec u Ovnu briše ono što je bolelo. Za ova dva znaka, to znači:

  • Kraj teških emocija
  • Početak lakših dana
  • Sreća koja ne traži objašnjenje

Ako ste Rak ili Jarac, ova sedmica je vaša šansa. Neće doći kao iznenađenje, doći će tiho, ali će se osetiti. Sreća stiže kao melem. I ovaj put – ostaje.

