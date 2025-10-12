U narednih 7 dana 2 znaka konačno izlaze iz začaranog kruga tuge i gubitaka – sreća stiže kao melem

Dva horoskopska znaka izlaze iz perioda tuge i gubitaka. Od 12. do 19. oktobra, Pun Mesec donosi mir, emotivni preokret i sreću koja ostaje.

Za Rakove i Jarčeve, narednih sedam dana donose olakšanje koje su dugo čekali. Neće biti spektakla, ali biće mir u srcu, toplina u domu, sreća i preširok osmeh.

Rak – Dosta je bilo suza

Rakovi su prošli kroz mnogo toga. Gubici, razočaranja, ljudi koji su ih povredili. Ali sada dolazi drugačiji period:

Neko će ih iskreno zagrliti

Porodični odnosi će se smiriti

Počeće da veruju sebi

Rak više ne mora da se povlači – vreme je da bude srećan.

Jarac – Teret se konačno spušta

Jarčevi su ćutali dok su se lomili. Radili su, trudili se, a malo toga im se vraćalo. U narednim danima:

Posao će krenuti boljim putem

Ljudi će ih početi da cene

Biće manje stresa, više mira

Jarac više ne mora da nosi sve sam – stiže podrška.

Pun Mesec 14. oktobra donosi preokret

Pun Mesec u Ovnu briše ono što je bolelo. Za ova dva znaka, to znači:

Kraj teških emocija

Početak lakših dana

Sreća koja ne traži objašnjenje

Ako ste Rak ili Jarac, ova sedmica je vaša šansa. Neće doći kao iznenađenje, doći će tiho, ali će se osetiti. Sreća stiže kao melem. I ovaj put – ostaje.

