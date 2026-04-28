U narednih mesec dana 3 znaka horoskopa gube veliki novac: Ako ne budu oprezni, biće prekasno

Gube veliki novac ako nastave po starom: ova 3 znaka moraju da paze na račune, pozajmice i nepromišljene odluke.

Narednih mesec dana neće svima biti dobri finansijski. Tri znaka horoskopa neka budu na oprezu, jer bi zbog jedne impulsivne odluke mogli da gube veliki novac. I nije to nikakav dramatičan gubitak preko noći. Nekad je to i nekoliko sitnih troškova, jedna loša pozajmica, kupovina iz inata ili zaostali račun koji se predugo odlaže.

Iz ugla astrologije ovo je period u kojem se najviše kažnjava nepažnja. Ko pogleda stanje na računu tek kada kartica odbije plaćanje, već je zakasnio. Zato je bolje malo zastati, sabrati se i videti polako gde novac curi.

Blizanci – gube veliki novac, odlazi na sve strane

Blizanci će u narednom periodu imati osećaj da stalno nešto moraju da plate. Jedan račun, pa drugi, pa samo još ovo. Njihov najveći problem biće brzina. Previše odluka donose u hodu, bez planiranja.

Ako ne naprave jasan plan, Blizanci mogu da gube veliki novac na sitnicama koje u zbiru postaju ozbiljan iznos. Posebno treba da izbegavaju kupovine pod pritiskom, pretplate koje ne koriste i pozajmice ljudima koji već jednom nisu vratili dug.

Lav – ponos može skupo da košta

Lavovi vole da pokažu da mogu, čak i kada realno ne bi trebalo. Večera, poklon, garderoba, uređivanje doma, putovanje – sve deluje kao zaslužena nagrada. I jeste, ali samo ako ne udara na budžet.

Kod Lava je opasnost u tome što ne želi da prizna da treba da uspori. Baš zbog toga mogu da gube veliki novac pokušavajući da održe sliku stabilnosti.

Savet je jednostavan: ne dokazujte vrednost trošenjem. Najbolji luksuz je mirna glava.

Ribe – oprez sa tuđim pričama

Ribe su emotivne i često žele da pomognu. Ali narednih mesec dana moraju da razlikuju dobrotu od naivnosti. Neko može tražiti novac, uslugu, garanciju ili samo neku malu pomoć, a posledice mogu ostati njima.

Ribe posebno mogu da gube veliki novac ako veruju obećanjima bez papira, dogovora i jasnog roka. Treba tražiti sigurnost svugde i osigurati se.

Kako da se zaštitite na vreme

Najbolji potez za ova tri znaka jeste da naprave mini-finansijski presek: šta ulazi, šta izlazi, šta može da sačeka. Neka pravilo bude jednostavno — ništa skupo da ne kupujete tog dana kada to i poželite.

Ako Blizanci, Lav i Ribe malo uspore, neće gube veliki novac, već će iz ovog perioda izaći pametniji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com