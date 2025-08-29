U Novu godinu ulaze kao milioneri – horoskop otkriva ko su srećnici

Zvezde su odlučile: ova 4 znaka ulaze u 2026. sa punim džepovima.

Nova godina donosi nove šanse, ali za četiri horoskopska znaka – i ozbiljan finansijski procvat. Ako ste među njima, pripremite se za godinu u kojoj novac neće biti problem, već prilika. Astrolog Evan Natanijel Grim otkriva da će Blizanci, Strelčevi, Jarčevi i – iznenađujuće – Bikovi imati zvezde na svojoj strani kada je reč o bogatstvu.

Blizanci – zlatni pljusak iz svemira

Za Blizance, 2025. će biti godina u kojoj se kosmos bukvalno uroti da im donese novac. Konjukcija Jupitera i Venere aktivira njihovu osmu kuću – oblast finansija. Očekujte neočekivano: nekretnine, karijerni skok, pasivni prihodi. Ali pazite – ne gubite kompas. Univerzum vam daje čarobni štapić, ali vi birate čaroliju.

Strelac – nekretnine kao odskočna daska

Strelčevi će imati šansu da kroz kupovinu ili prodaju nekretnina naprave veliki finansijski iskorak. Zvezde savetuju da mudro ulažete – u sebe, u znanje, u vrednosti koje traju. Ovo je godina kada možete da postavite temelje za dugoročnu stabilnost. Ako ste Strelac, ne ignorišite znakove – oni vode ka novčanom uspehu.

Jarac – strategija i pasivni prihod

Jarčevi će se u 2025. pretvoriti u finansijske stratege. Fokus će biti na stvaranju pasivnog prihoda, udruživanju resursa i pametnim investicijama. Ali upozorenje: ne dozvolite da vas novac zaslepi. Zvezde savetuju trezvenost, kontrolu i jasnoću ciljeva. Jarčevi, vreme je da pokažete svoju snagu – ali bez gubitka duše.

Bik – skriveni favorit godine

Iako se najviše govorilo o Blizancima, Strelčevima i Jarčevima, pravi iznenađujući favorit je Bik. Njegova druga kuća – kuća novca – biće pod snažnim uticajem Jupitera i Urana, što donosi neočekivane prilike za zaradu. Bikovi koji su dugo ulagali trud bez vidljivih rezultata, sada će naplatiti strpljenje. Stabilnost, luksuz i sigurnost – sve ono što Bik voli – dolazi u velikom stilu. Samo je važno da ne ignorišete prilike koje dolaze u neobičnom pakovanju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com