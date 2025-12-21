U novu godinu ulaze kao najveći srećnici: Sunce najavljuje veliku promenu za 5 znaka horoskopa

Od 21. decembra Sunce donosi neverovatnu energiju i najavljuje period blagostanja. Otkrijte kako da svetlost uđe u vaš život i iskoristite ovaj moćan trenutak.

U narednim danima, Sunce će napraviti ingresiju koja će pozitivno uticati na pet horoskopskih znakova. Promene će dotaći mnoge oblasti života.

Astrolog Katerina Solovjova objasnila je kako će Sunce uticati na živote određenih horoskopskih znakova i ko će biti posebno srećan.

Koji horoskopski znaci će osetiti talas pozitivnosti

„21. decembra u 16:03 Sunce — koje upravlja našim unutrašnjim ja, svešću, pogledom na svet, vitalnošću, energijom, zdravljem, individualnošću, temperamentom, samorealizacijom, izvorima samoizražavanja i sveukupnom celinom — ući će u znak Jarca“, objasnila je astrolog.

Sunce će ostati u desetom horoskopskom znaku do 20. januara 2026. Ovo se smatra neutralnim položajem za dnevno svetilo.

Pozitivan uticaj Sunca najviše će osetiti sledeći horoskopski znaci:

Jarac

Bik

Devica

Škorpija

Ribe

Oni koji bi trebalo da budu oprezni tokom ovog perioda uključuju:

Rak

Ovan

Vaga

„Ovaj položaj Sunca može imati najjači uticaj na administratore, organizatore, lidere na različitim nivoima, ljude povezane sa građevinarstvom i arhitekturom, velike kompanije i vladine institucije“, rekla je astrolog.

„Promene će prvenstveno uticati na oblasti vezane za zdravlje, slobodno vreme sa decom, razne igre i zabavu, javni nastup, koncerte, predstave, izložbe, romantične veze, kreativnost i hobije“, dodala je.

