U ova četiri horoskopska znaka rađaju se nepodnošljive svekrve

Brižna svekrva može postati druga majka, podrška i stub za mladi par, dok drugi mogu život svoje snaje pretvoriti u pakao.

Međutim, astrolozi upozoravaju na četiri znaka horoskopa čije žene lako postanu zahtevne i uplitljive svekrve, koje mogu stvoriti napetost u domaćinstvu i otežati život snajama i sinovima.

Ovan — uragan u kući

Ona ulazi u dom kao tornado, poistovećuje se s kontrolom kućnih poslova i često kritikuje način na koji drugi čiste, kuvaju i organizuju život.

Bik — ponosna, materijalna i zahtevna

Bik‑svekrva ponosi se svojim favoritima, pažljivo ocenjuje darove po emociji, ali istovremeno traži red, čistoću i može bez okolišanja podcrtavati vaše propuste.

Blizanci — nepredvidiva i radoznala

Blizanci su promenljivi: ponekad su izuzetno ljubazne i korisne, a ponekad se mešaju i menjaju stavove; mogu biti odlične čuvalice, ali i stalno radoznale prema privatnom životu svoje porodice.

Rak — osetljiva, dramatična i intuitivna

Rak‑svekrva nije agresivna, ali je vrlo osetljiva i sklona emotivnim reakcijama; lako povređuje i traži potvrdu kroz pohvalu, a laž ili nepažnja gotovo sigurno je uvrede

