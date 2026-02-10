U životu ih prati samo loša sreća: 3 znaka privlače nevolje kao magnet i stalno upadaju u probleme

Lava, Blizance i Ovna kao da je neko prokleo. Gde god da se pojave, privlače nevolje poput najboljeg magneta. Astrolozi imaju objašnjenje.

Ova tri horoskopska znaka kao da je neko prokleo. Privlače nevolje kao magnet gde god se pojave.

Ponekad je reč o impulsivnosti, ponekad o potrebi za uzbuđenjem, a ponekad o tome da jednostavno ne znaju stati na vreme. Često se nalaze u nezavidnim situacijama, kao da ih sudbina neprestano stavlja na probu.

U nastavku otkrijte u kojim se horoskopskim znakovima rađaju takvi pojedinci.

Ovan – uvek brzopleti

Ovnovi su poznati po svojoj impulsivnosti i nepromišljenosti. Njihova hrabrost i spremnost da se upuste u rizik često ih dovode u opasne situacije. Bez straha od posledica, Ovnovi se neretko nalaze u problemima zbog svoje sklonosti da brzopleto donose odluke.

Blizanci – znatiželja i nemiran duh

Blizanci su poznati po svojoj znatiželji i nemirnom duhu. Njihova želja za novim iskustvima i neprestanim promenama često ih uvlači u nevolje. Blizanci vole da isprobavaju nove stvari, ponekad bez razmišljanja o posledicama, što ih može dovesti u neprijatne situacije.

Lav – da ostave utisak

Lavovi vole da budu u centru pažnje i nije im problem da rizikuju kako bi se dokazali. Njihova potreba za priznanjem i divljenjem može ih odvesti u opasne vode. Lavovi su skloni preuzimanju rizika kako bi ostavili utisak na druge, tako privlače nevolje i često ih to dovodi u probleme.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com