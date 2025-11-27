Znak koji stalno gubi, baksuz kad ne igra — astrološki magnet za pehove i razočaranja.

Ubedljivo je najveći baksuz u horoskopu – jedan znak je pravi magnet za nesreću – astrolozi ga zovu večitim gubitnikom.

Najveći baksuz u horoskopu? Saznajte koji znak nosi najviše loše sreće i zašto ga astrolozi zovu večitim gubitnikom

Neki ljudi kao da se rode pod oblacima. Gde god da krenu, nešto krene po zlu. I dok drugi plivaju kroz život s lakoćom, ovaj horoskopski znak kao da stalno vuče sidro – i to pravo u mulj.

Astrolozi ga ne štede: nazivaju ga večitim gubitnikom, magnetom za nesreću, emotivnim mučenikom. Iako ima dobre namere, često bude pogrešno shvaćen, izostavljen ili jednostavno – zaboravljen.

Ko je zapravo najveći baksuz Zodijaka?

Ribe. Da, baš one. Osetljive, intuitivne, sanjive – ali i nepopravljivo naivne. Ribe često veruju u ljude više nego što bi trebalo, daju šansu i kad ih već boli, i ostaju čak i kad svi drugi odu.

Njihova empatija je dar, ali i prokletstvo. U ljubavi često biraju pogrešne, u poslu ih zaobiđu, a u svakodnevici ih prati osećaj da su uvek korak iza.

Zašto baš Ribe?

Zato što su vodeni znak, duboko emotivan, ali i sklon idealizaciji. Njihova intuicija ih često vodi, ali ne uvek na pravo mesto. Ribe ne znaju da kažu „ne“ kad treba, a „da“ kad je pametno.

U kombinaciji sa Saturnovim tranzitima i Neptunovim iluzijama, Ribe postaju hodajući primer kako se dobra duša može izgubiti u svetu punom buke.

Ima li nade za večitog gubitnika?

Naravno. Ribe, kad nauče da postave granice, da ne spašavaju svakog ko tone, i da ne traže potvrdu spolja — postaju najmudriji znak Zodijaka. Njihova snaga je u ranjivosti, ali samo ako je ne daju svakome.

Nesreća ih prati dok ne nauče da kažu: „Dosta je.“ A kad to urade – više nisu baksuzi, već preživeli.

