Ubedljivo najinteligentniji i najlepši znak horoskopa, a često toga nije ni svestan

Poznati su po svojoj inteligenciji, i lepoti koja ih čini posebnim. Astrolozi kažu da su Blizanci najinteligentniji i najlepši znak horoskopa.

Prema mišljenjima astrologa, jedan znak poseban jer je najinteligentniji i najlepši. Ljudi rođeni u ovom znaku neverovatni su timski igrači, veoma inteligentni, zanimljivi i pričljivi.

Pripadnici ovog znaka imaju sposobnost da izraze bilo koji osećaj ili misao koja im padne na pamet, a za to je zaslužan Merkur, njihova vladajuća planeta koja je u rimskoj mitologiji poznatao kao glasnik bogova.

Reč je o Bliznacima, mnogi astrolozi smatraju da su oni najinteligentniji i najlepši znak Zodijaka.

Njihov dar za uspostavljanje razgovora najbolje se ogleda u spontanim odnosima, kada se nalaze u većem društvu, ali i u intimnim razgovorima kada se vode direktne rasprave. Ljudi oko njih će dobiti odgovor na bolu koju temu, jer su Bliznaci o svemu dobro informisani.

Neverovatni timski igrači

Pošto su sjajni u multitaskingu, svako im može dodeliti zadatak i oni ćete to bez problema rešiti. Apsolutno svi vaši prijatelji mogu od vas da dobije pomoć kada im je potrebna, jer ništa ne može da vas zaustavi.

Veoma su inteligentni

Otac Merkur im je poklonio brz intelekt, jaku logiku, pokretljivost uma i tela, elokventost. Oni su brzi mislioci zodijaka i imaju posebnu sposobnost za dobijanje i širenje informacija.

Imaju potpuno razvijen smisao za humor, što je još jedan pokazatelj genija. Ne samo da ljudi koji imaju dobar humer imaju viši IQ, pokazuju veću kreativnost, imaju impresivne sposobnosti rasuđivanja i verbalne veštine, već prilično lako sklapaju nova prijateljstva.. To savršeno opisuje Blizance jer imaju sve te osobine ličnosti!

Večita deca

Bez obzira da li samo šeta ulicom ili pliva, primetićete njihove ruke. Obično je to jedna od njihovih najboljih karakteristika, nešto je prilično magično u njenim rukama i muskulaturi.

Imaju izražajne oči, spretni su i okretni, brzi i vetropirasti, zanimljivi i pričljivi, večita deca, to su Blizanci.

Muškaracu u ovom znaku je potrebna pričljiva i lukava partnerka koja ga može razumeti onda kada sam sebi nije jasan.

Kada je reč o ženama rođenim u znaku Blizanaca muškarac koji joj se dopadne je obično lukaviji od nje i to je zaintrigira.

(Krstarica/Telegraf)

