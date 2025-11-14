Ubedljivo najlepše žene rađaju se u ova 3 znaka – muškarci ih pamte ceo život

Kažu da su najlepše žene one koje ostave trag – a astrolozi tvrde da se rađaju u ova 3 znaka

Nisu najglasnije, nisu najupadljivije – ali imaju ono nešto. Astrolozi kažu da se najlepše žene rađaju u ova 3 znaka, i da ih muškarci pamte ceo život.

Kažu da se najlepše žene ne pamte po izgledu, već po osećaju koji ostave. One ne moraju da budu najupadljivije u prostoriji – dovoljan je pogled, rečenica, način na koji ćute. Astrolozi tvrde da se upravo takve žene najčešće rađaju u ova tri horoskopska znaka. Imaju ono nešto što se ne može naučiti, ni glumiti – i zato ih muškarci pamte ceo život.

Ribe – Najlepši znak

Žene rođene u znaku Ribe zbog svoje kreativnosti i saosećanja prema drugima važe za najlepši znak. Kada se govori o fizičkom izgledu Ribama mnogi zavide na savršeno pravilnim stopalima i prstima.

Takođe, jedan od njihovih najjačih aduta su lepe i tople oči.

Devica – Najšarmantniji znak

Reči i smisao za humor definitivno su najjače oružje Devica, a njihova super moć je da vas očaraju u samo nekoliko rečenica.

Žene rođene u ovom horoskopskom znaku najčešće imaju izvajano i vitko telo, a posebno do izražaja dolaze njen uzani struk i naglašeni bokovi. Ukoliko vam na plaži „zapadne za oko“ neka lepa i zgodna devojka, velike su šanse da je to upravo Devica.

Lav – Najzanimljiviji znak

Lav vlada srcem. Njihova osećanja su najčešće iskrena, oni kad vole, vole. Žene rođenje u znaku Lava najčešće krasi bujno poprsje, pa ne čudi što je upravo to ono što muškarci prvo primete na njima.

One zbog toga imaju visok nivo samopouzdanja i jednostavno znaju da uživaju u ljubavi.

