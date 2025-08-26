Ubedljivo najluđi horoskopski znak: Ima nepredvidiv karakter i menja raspoloženje iz trena u tren

Njihova energija je eksplozivna – nikad ne znate šta sledi!

Svaki znak horoskopa ima neko svoje ludilo. Ipak, jedan je izgleda poznat po tome. Reč je o Blizancima, koje su astrolozi proglasili za najluđi horoskopski znak.

U ovom znaku rađaju se osobe veoma nepredvidivog karaktera, koje menjaju raspoloženje iz trenutka u trenutak, piše Myastrosecrets. a prenosi Index.hr.

Dvostruka ličnost, neočekivano ponašanje, histerija, lude, nepromišljene epizode… Na sve to navikli su se ljudi iz njihovog okruženja. Blizanci mogu da budu dobro društvo ako znate kako da se nosite s njima i kako da kontrolišete njihove emocije, ali taj zadatak nije lagan.

No, činjenica je da i drugi znakovi imaju svoje bubice.

Pogledajte gde ste na „skali ludila“ koju smo našli na sajtu Luftika.

Ovan

Stepen ludila: 2/5

Hrabar, znatiželjan, poverljiv i uvek spreman na izazov, Ovan je dobar prijatelj, ljubavnik i pouzdan partner na životnoj steni. Kao vatreni znak, Ovan strastveno i brzo iznosi svoje mišljenje pred svima. To što se nikad ne povlači pred borbom može biti dobra stvar, osim za onog ko je na kraju lanca Ovnove dreke. Obično su ova trabunjanja nabijena temama od kojih Ovnu ključa krv poput socijalne pravde ili politike pa čak i zdravstvene tirade o benefitima bezglutenske ishrane. Ne možete stati na kraj svim otkačenim idejama jednog Ovna, ali morate poštovati činjenicu da se oni drže svog stava.

Bik

Stopa ludila: 2/5

Zaista postoji razlog iz kog je drugi znak zodijaka predstavljen slikom bika. Iako se tipično povezuju sa činjenicom da su to topli ljudi, velikog srca, puni ljubavi i otvorenog uma, ovaj zemljani znak takođe ume da bude neverovatno tvrdoglav i osoba zaista jake volje. Bikovi su”ili si sa mnom ili si protiv mene” tip prijatelja i svađaće se s vama sve dok im lice ne poplavi, ali će vam u najtešim trenucima uvek čuvati leđa. Tipičan Bik se verovatno makar jednom posvađao sa konobarom oko cene pića, a pošto je bio uporan i glasan izbacilo ga je obezbeđenje, a na kraju je sve iz svog društva častio pićem u drugom baru. Čini se da ne postoji način borbe protiv njihovog ludila, ali, ako ništa, oni su makar dosledno nedosledni.

Blizanci

Stopa ludila: 5/5

Nikad ne možete znati koja će vam stana Blizanca dopasti. Neodlučan, površan, a opet ludo zabavan, Blizanac ide kroz život kao kroz veliku žurku (osim ponekad kada drže zdravicu dok se drugi zabavljaju u toaletu). Istina je da se Blizanci lako prilagođavaju bilo kojoj situaciji, ali bilo bi dobro da budete siguri da je u pitanju zabavna, a ne strašna situacija. Ovaj vazdušni znak definitivno odnosi medalju za najšašavijeg. Tipično petak veče za Blizance čini odlazak na fensi večeru u najbolji restoran u gradu perfektno obučen po poslednjoj modi, a nakon toga produžava do andergraund kluba punog ljudi koji nose kožne tange, imaju pirsing u nosu i u kom se može uživati i u nekim opijatima.

Rak

Stopa ludila: 3/5

Rakovi, kojima vlada Mesec, menjaju raspoloženja kao čarape. Iako mogu biti izuzetno odani kućni prijatelji, jednako umeju da nabace šljokice i ulete u klub da se zezaju sa strancima. Vaš bivši partner je bio Rak i to je bila najnestabilnija toplo-hladna osoba koju ste ikada sreli. Jednog trenutka vam šalju poruke pune ljubavi, a već sledećeg vam šalju potpuno nenormalne glasovne poruke kako ste i vi i cela vaša porodica “bezvredna gamad”. Ne možete ni na koji način predvideti šta će Rak uraditi sledeće, ali oni čine da želite da nastavite s nagađanjima… Šta možete da uradite? Imaju oni svoje blistave trenutke.

Lav

Stopa ludila: 4/5

Kao što to mačke nekada čine, Lavovi su poznati po tome to umeju da guraju ljude u pogrešnom pravcu. Oni su šljokičavi, glasni i vole da budu u centru pažnje. Odrasli ste gledajući Lavove kako pobeđuju na školskom talent šou, a sada umete da prepoznate Lava u vašem lokalnom baru, samo posmatrajući ko je najpijaniji i najodvratniji. Oni su uvek spremni da zajašu mehaničkog bika, postuju selfije u kupaćim kostimima, a priče o seksu rad dele tokom večere toliko glasno da ih svako može čuti (iako zapravo nikog nije briga) te Lavovi zaista nisu poznati kao najrazumniji znak zodijaka. Lavovi se rankiraju prilično visoko na skali ludila zato što oni zaista ne znaju kada je dosta.

Devica

Stepen ludila: 4/5

Device se rangiraju prililčno visoko na ovoj listi zbog svoje nesposobnosti da kontrolu prepuste nekom drugom. Posvećivanje vremena nasumično izabranim detaljima i neumoran rad da bi dostigli perfekciju su samo neke od zamki u koje hvataju svoje prijatelje ne-Device. Iako su poznati po tome što čine dobre stvari poput volontiranja za stare ili udomljavanja pasa sa tri noge, Device su tip osobe koje će bez problema pokupiti zasluge i za tuđe ideje. Njihove kolege ih se suviše plaše da bi se pobunili, tako da na kraju Devica kupi nagrade i za stvari s kojima zapravo nikad nisu imali veze, ali one tu ne vide ništa sporno. Izuzetno analitična, Devica briljira u stresnim situacijama, čak i kada to znači da treba nekog da gurne pod voz da bi dobila priznanje.

Vaga

Stepen ludila: 2/5

Tražeći balans u svemu što rade, Vaga je spremna da ide do ekstrema da bi harmoniju donela tamo gde joj je mesto, a najsčešće joj to polazi za rukom uz diplomatski i racionalni rad. Ipak, mračna strana jedne Vage isplivaće kada krene u lov na prijatelja ili saradnika. Njihov moto može biti i “Voli me ili me mrzi, u svakom slučaju je to opsesija…”. Dobro razmislite pa razmislite ponovo ukoliko želite da privučete pažnju nekom ko se nalazi u Vaginim kandžama jer je Vaga spremna i na besramnu igru u kojoj će Internetom proširiti recimo glasinu da imate oralni herpes ili već neki užas ukoliko to znači da će dobiti šta ili koga želi.

Škorpija

Stepen ludila: 2/5

Problem sa Škorpijom je to što ona bode. Za ljude sa strane, Škorpija deluje kao izrazito snalažljiva i intuitivna osoba. Ali za one koji ih zaista poznaju… Reći ćemo samo da ne poznajemo nikog ko je ušao u ples sa Škorpijom, a da nije izgoreo. Škorpija ne želi da prestane da vam šalje poruke i morali ste na finjaka da joj kažete da niste zainteresovani, i potpuno misteriozno su vas ujutro dočekale isečene sve gume na autu. Kada ste Škorpiji poslali poruku sa pitanjem da li je ona to uradila, sve što st dobili kao odgovor je “Izvini, a čiji je ovo broj?” uz neki zbunjeni smajli. Činjenica da su najsenzualniji znak zodijaka, Škorpije čini neverovatnim ljubavnicima, ali ne prezaju da unište svakog ko se na bilo koji način pobuni proziv njihove seksualnosti.

Strelac

Stepen ludila: 2/5

Kao znak filozofa, često predstavljen i kentaurom, Strelac je u konstantnom lovu na istinu i nezavisnost. Zbog toga što toliko vrednuju svoju slobodu, ovaj znak se ponekad toliko pridržava svojih vrednosti da je preman da gazi preko porodice i prijatelja. Sećate li se onog prijatelja koji je popio tri metra piva na u pabu pa onda došao u vašu sobu u pola 6 ujutro, ispovraćao se po celom podu, a onda odbio da vam pomogne da to očistite ili je čak samo bacio novac za čistačicu? Da, to je baš Strelac. Sklanjajte se s puta kada je Strelac tu ili ćete se zaglaviti čisteći njegov haos.

Jarac

Stepen ludila: 3/5

Jarčevi su veoma uspešni na profesionalnim poljima. Ovaj znak je ekstremno organizovan i vredan radnik, spreman da prihvati bilo koji izazov koji može pobediti inteligencijom i snagom. Ipak, iako na prvi pogled deluju veoma staloženo, njihova crvena zastava se podiže kada rade s drugima. Jarac ne može da dozvoli sebi da malo olabavi svoju čvrstu poziciju ultimativnog vođe kada radi na zajedničkim projektima. Ukoliko se dogodi da imate ideju koju oni smatraju neupotrebljivom, budite spremni na brdo pogleda ispod oka i gomile pasivno-agresivnih mejlova u kojima traže da se “vratite na pravi put” ili da siđete s puta. Istu ovu kontrolu prenose i u svoj privatni život, pa je ideja da ćete ikad moći da izaberete koji ćete film gledati u bioskopu ili u koji ćete restoran ići na večeru s jednim Jarcem jer oni žele da stvari budu po njihovom ili ih neće biti uopšte.

Vodolija

Stepen ludila: 2/5

Srećni imaju sreće gotovo bez greške, a Vodolije su izraženo lude kada je u pitanju opšten i srećan život, a kada ne uspeju da stvari isteraju onako kako njima odgovara umeju da budu baš naporni. Ovaj znak je tip osobe koja će otvoriti svoja vrata potpunom strancu, a onda pozvati svog zubara da ga nagrdi zbog greške na računu (čak iako su se unapred dogovorili oko cifre i greške nikakve nije bilo). To je ljuštura koju nosi Vodolija.

Ribe

Stepen ludosti: 1/5

Od svih znakova zodijaka, Ribe su najmanje lude. Poznate po tome što su iskrene, rezervisane i saosećajne, na Ribe u svom životu možete računati uvek i za sve. Vaš omiljeni šanker koji tačno zna kojim redosledom naručujete pića? Da, taj lepi umetnik u posluživanju kafe je verovatno Riba. Ovaj ljubazan vodeni znak lako odustaje od onoga što njemu odgovara da bi ulepšao nečiji dan i izvinjavaće se zaista duboko kada u nečemu pogreši ili pretera, a to ih čini najnormalnijim od svih znakova zodijaka.

(zadovoljna.nova.rs)

