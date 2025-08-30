Ubedljivo najlukaviji u Zodijaku, začas će vas prevesti žednog preko vode!

Lukavost je osobina koju često povezujemo s osobama koje su sposobne brzo razmišljati, donositi odluke i preokrenuti svaku situaciju u svoju korist.

Prema astrolozima, tri horoskopska znaka znaju kako da nadmudre sve oko sebe, a to su Škorpije, Blizanci i Jarčevi.

Škorpija

Osobe rođene u znaku Škorpije su poznate po svojoj dubokoj i tajanstvenoj prirodi. Ova sklonost tajnovitosti često im omogućava da sakriju svoje prave namere. Osim što su vešti u čuvanju tajni, Škorpije su poznate po manipulisanju drugih. Njihova sposobnost čitanja ljudi često im omogućuje da prepoznaju i iskoriste tuđe slabosti u vlastitu korist.

Blizanci

Blizanci su često opisani kao promenjivi i nepredvidivi, što im omogućuje da lako promene taktiku i pristup u raznim situacijama. Njihova prirodna znatiželja i sklonost komunikaciji često se koriste kako bi prikupili informacije koje kasnije mogu iskoristiti u svoju korist.

Jarac

Jarcima su njihovi ciljevi sve, a kako bi postigli ono što žele, spremni su da nadmudre bilo koga. Jarci su poznati po pažljivom planiranju svakog svog koraka i uvek su spremni za svaku situaciju. Oni razmišljaju unapred što im daje prednost i omogućuje im da nadmudre konkurenciju, prenosi Index.hr.

