Udari sreće su pred vratima: Ako ste rođeni u ova 4 znaka, 31. maj pamtićete do kraja života

Horoskop za 31. maj otkriva četiri znaka kojima nedelja donosi preokret koji se ne zaboravlja. Proverite da li ste među njima.

Tri godine čekanja staju u jedan dan. Horoskop za 31. maj donosi preokret za četiri znaka koji su ovog proleća više puta osetili da im se vrata zatvaraju pred nosom. Planete su se namestile baš onako kako se retko namesti, i nedelja koja zatvara mesec deluje kao da je neko gore odlučio da naplati račune.

Nije slučajno što baš ovaj datum. Energija nedelje miri ono što se u aprilu zakuvalo i nudi rešenja koja u martu nisu postojala. Ko prepozna trenutak, taj će ga pamtiti.

Rak: Jedno pismo, jedan poziv i sve se menja

Raku 31. maj donosi vest koju potajno čeka još od Uskrsa. Reč je o porodičnoj situaciji koja mesecima „visi u vazduhu“ – bilo da je u pitanju nasledstvo, rešavanje stambenog pitanja ili davnašnji dogovor koji nikako da se zaokruži. U nedelju popodne stiže informacija koja će promeniti ton razgovora u vašem domu.

Emotivno, Rakovi će konačno prodisati. Ono što ste dugo nosili u sebi sada izlazi na površinu kroz iskren razgovor sa majkom ili sestrom. Ne izbegavajte taj razgovor čak i ako mislite da znate ishod, jer ovog puta scenarij neće biti onaj koji ste predvideli.

Lav: Prilika za koju ste mislili da je propala vraća se na sto

Lavovima se vraća prilika koja je u martu delovala kao „završena priča“. Osoba koja vas je tada odbila javlja se sa konkretnijom i ozbiljnijom ponudom. Najverovatnije će se to desiti u nedelju ujutru, kroz poruku koju ćete pročitati uz prvu kafu – i odmah ćete znati da niste pogrešno tumačili signale.

Lavovima koji rade samostalno ovaj dan donosi klijenta koji plaća unapred, dok onima u kolektivu stiže pohvala od osobe od koje je niste očekivali. Ne ulećite prebrzo u oduševljenje, dogovorite uslove pre nego što kažete konačno „da“. Hrabrosti vam ionako nikada nije manjkalo, sada vam je potrebna proračunatost.

Vaga: Ljubavni preokret koji niko nije video

Vagama horoskop za 31. maj otvara ljubavnu temu koja je zatvorena još od februara. Osoba iz prošlosti pojavljuje se ponovo, ali ovoga puta bez igrica. Razgovor koji ćete voditi u nedelju uveče biće drugačiji od svih prethodnih, jer su obe strane u međuvremenu shvatile šta su zapravo izgubile.

Slobodne Vage upoznaće nekoga preko zajedničkih prijatelja, najverovatnije na nekom slavlju ili rođendanu. Ne odbijajte poziv ako vas neko zamoli da svratite „samo na pola sata“, jer baš tih pola sata može promeniti čitavu vašu sezonu.

Blizanci: Novac koji ste otpisali sam vam kuca na vrata

Blizancima se vraća novac na koji su odavno „mahnuli rukom“. Može biti reč o starom dugu, povraćaju sredstava ili honoraru koji je kasnio mesecima. Iznos možda nije astronomski, ali stiže tačno u trenutku kada vam je najpotrebniji.

Nedeljni razgovori donose i jednu poslovnu ideju koja na prvu loptu zvuči neozbiljno, a zapravo je najbolja prilika koju ste čuli ove godine. Zapišite je, čak i ako vam se sada čini suviše smelom. Vratićete joj se pre kraja juna.

Kome ovaj dan ne ide u korist

Najveći problem 31. maja nije planetarna pozicija, već previsoka očekivanja. Oni koji ovaj dan dočekaju čekajući „veliki prasak“ lako mogu propustiti tihe signale. Zapamtite, uspeh se ovog puta ne najavljuje fanfarama, već običnom porukom u običnom trenutku.

Za ostale znakove nedelja prolazi mirno i bez većih pomeranja, što je ponekad i najbolja vest koju možete dobiti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com