Udobniji život i novac za 4 znaka, privlače obilje i sreću od subote

Današnja energija donosi veliko obilje i sreću za Lava, Ovna, Bika i Jarca. Od subote kreće mnogo udobniji život, ali i novac.

Četiri horoskopska znaka privlače obilje i sreću od 21. februara 2026. Mesec ulazi u Bika u subotu, gde je uzvišeni, stavljajući naš fokus na novac i udobniji život.

Prvi razgovor Meseca u danu je sa Suncem u Ribama, podstičući vas da verujete u sebe i višu silu. Tokom ovog tranzita, lakše vam je da se povežete sa energijom obilja razmišljajući ekspanzivno. Zatim, Mesec razgovara sa Plutonom, planetom transformacije. Promena je moguća danas, a ono što doživite može biti snažno iznenađujuće.

Poslednja planeta sa kojom Mesec razgovara pre nego što se današnji dan završi je Jupiter, planeta koja vlada srećom i obiljem. Ovo vas uči da verujete da odlaganja ili tišina kada je život u promenljivom stanju ne znače „ne“ ili neuspeh; oni znače „sačekajte i vidite“ kako uspeh zahteva vreme, često pre nego što budete spremni da odustanete.

Hajde da vidimo šta još čeka četiri astrološka znaka koji najviše koriste današnju energiju.

1. Ovan – posedovanje vam donosi radost u životu

Vrsta obilja koju privlačite uključuje udobniji život i lične stvari koje donose vrednost vašem životu. Kada Mesec uđe u Bika 21. februara, osećate želju za više u svom životu. Zastajete i shvatate da život nije samo posao.

Posao je zarađivanje za život koji podržava način života. Želite da stvorite dom koji vam prija i izgleda lepo. Ovo je energija „Imam“ koja se povezuje sa Bikom. Imanje dodaje radost vašem životu. Mesec koji govori Veneri u Ribama podstiče vas da se fokusirate na duhovnu energiju, a to otvara portal između vas i univerzuma. Dobijate uvid u to na šta treba da se fokusirate i šta dalje da radite.

Kada Mesec razgovara sa Plutonom u Vodoliji, prijateljstva postaju značajna jer otvaraju vrata za razgovor i usmeravaju vas ka mogućnostima. Jupiter, kada razgovara sa Mesecom, pokazuje vam kako da sve što zaradite unesete u svoj dom kako biste uživali u plodovima svog rada.

2. Bik – nova vrata se otvaraju

Ulazak Meseca u vaš znak aktivira želju za rastom kao osobe. Privlačite sreću i obilje svakom lekcijom i situacijom koju negujete. Učenjem o sebi 21. februara, postajete dostupni novim mogućnostima. Neke od njih dodaju novac vašem džepu, a druge čine vaš um vrednim drugima, pa žele da vas zaposle ili iskoriste vaše ogromno znanje.

Kada Mesec razgovara sa Venerom, otvaraju se vrata novih zajednica. Nakon toga, razgovor sa Plutonom može vas naterati da poželite da ugostite svoj dom kako biste ga učinili privlačnijim. Sveže okruženje podstiče nove ideje i kreativnost. Konačno, kada osetite uticaj Jupitera i Meseca, razgovori postaju živahni i ekspanzivni. Razmišljate veliko i zapisujete svoje misli, a te ideje su vam profitabilne i donose vam udobniji život.

3. Lav – strast se budi

Nedostatak strasti koji ste osećali ranije ove nedelje nestaje nakon što Mesec uđe u Bika 21. februara. Dobijate ponovni porast interesovanja i strasti za stvari u kojima ste prestali da uživate. Uzbuđenje vaše karijere se vraća, pokrećući nove ideje koje želite da negujete. Mesec u razgovoru sa Venerom povećava ljubav prema onome što radite. Pošto je Venera takođe uzvišena, ona osnažuje vaš rad emocijama.

Možete da prepoznate kada volite određeni zadatak jer se to pokazuje u vašoj izvrsnosti. Kada Mesec razgovara sa Plutonom u subotu, privlačite sreću koja vodi do obilja jer ljudi mogu da vide da postoji promena u vama.

4. Jarac – ponovo volite život

21. februara, kada Mesec uđe u Bika, ponovo se zaljubljujete u hobi i život uopšte. Stavite ružičaste naočare i sve se ponovo čini punim nade. Želite igru i ona pokreće sve čega se dotaknete. Kada Mesec razgovara sa Plutonom, razmišljate o novcu, ali vaša produktivnost nije utemeljena u ekonomskoj dobiti. Bez obzira koju aktivnost morate da završite, postoji humor i razlog za udobniji život i smeh.

Mesec, obraćajući se Jupiteru, pomaže vam da se osećate dobro u vezi sa ljudima koji komuniciraju sa vama. Ne kažete da morate nešto da uradite; to je „moraš da uradiš“, i ta razlika u načinu razmišljanja je važna. Sreća leži u uživanju u projektima i u obavljanju stvari. Pronalazite želju za životom koja je nedostajala ranije ove godine. Konačno!

