Ukratko i bez ulepšavanja: Otkrivamo istinu o horoskopskim znakovima

Svi znamo osnovne stereotipe o znakovima Zodijaka, ali prava magija leži u njihovim naizgled kontradiktornim osobinama. U nastavku otkrijte koje skrivene crte definišu svaki znak i šta ih čini neodoljivima, ali i pomalo napornima.

Ovan (21. mart – 19. april)

Spontani i otvoreni, Ovnovi privlače pažnju svojom energijom i samopouzdanjem. Rođeni su lideri koji sjajno ljube, ali nikako ne podnose da im neko protivreči – raspravljaju satima kako bi dokazali svoju ispravnost. I pored tvrdoglavosti, odani su i velikodušni.

Bik (20. april – 20. maj)

Agresivni kad nešto požele, Bikovi su tvrdoglavi ljubitelji luksuza i komfora. U krevetu su nežni i strastveni, a u vezama izuzetno brižni. Ipak, skloni su lenčarenju i skladištenju zaliha – hrane, vremena ili emocija.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci prosto obožavaju komunikaciju i lako zbune svojim brbljanjem. Brzopleti su u zaključcima, vole da pametuju i ponekad su previše djetinjasti. Ipak, zahvaljujući šarmu i velikodušnosti, u društvu su uvek dobrodošli.

Rak (21. jun – 22. jul)

Romantični i brižni, Rakovi žive kroz osećanja i stvaraju duboke veze. Sjajno se ljube i često su umetničke duše, ali ponekad preterano zaštitnički nastrojeni. Ako vam otvore srce, ostajete s njima zauvek.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Harizmatični Lavovi obožavaju da budu u centru pažnje, a u krevetu su strastveni i samouvereni. Njihovo raspoloženje može biti zarazno, ali i pomalo djetinjasto kad nisu u svom elementu. Uz stalno igranje uloga, vrlo su odani i otvoreni.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Perfekcionistkinje i perfekcionisti Zodijaka, Device dominiraju u svakom projektu i vezi. Inteligentni su, brižni i verni, ali teško praštaju – jednom kad im slomite poverenje, više ga nećete vratiti.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vage odišu šarmom, kreativnošću i željom za harmonijom. U prijateljstvu su verni saveznici, ali izbegavajte sukobe s njima: mogu vas dovesti do suza ili zakuvati situaciju. U ljubavi su romantične i uvek traže savršenu ravnotežu.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Intenzivni i misteriozni, Škorpioni su magnet za strast. Sjajno ljube i dobro skrive svoje prave namere, a kad se vežu, postaju zaštitnički i odani. Ako ih razočarate, nema više povratka.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Slobodoljubivi avanturisti, Strelčevi su uvek spremni na putovanja i intelektualne izazove. Duboko vole, iako ne pokazuju osećanja često – smatraju da je slabost otvoreno pokazati ranjivost. Brzo gube strpljenje za laži.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Ambiciozni i disciplinovani, Jarčevi vrednuju stabilnost i praktičnost. Srčano rade na ciljevima, retko žure i uvek pobede u sportu i poslovnim nadmetanjima. Iznutra su topli i razumevajući, ali ponekad ih proguta preterana ozbiljnost.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Inovatori Zodijaka, Vodolije su originalni mislioci koji ne trpe dosadu. Sjajni su u ljubavi i prijateljstvu, ali neorganizacija i odlaganje zadataka mogu vas iznervirati. Njihova nepredvidivost stalno pomera granice.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Empatične i sanjarske Ribe privlače pažnju svojim nežnim ponašanjem. Vrlo su privržene i organizovane, ali lako ih povrede laži i neiskrenost. U ljubavi daju sve od sebe, ponekad na štetu sopstvenog mirnog bića.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com