Ulaze u zlatni period života: Samo ovi znakovi do 4. novembra menjaju život iz korena

Od 22. septembra do 4. novembra 2025. godine, planeta akcije i strasti – Mars – nalazi se u svom sedištu, u znaku Škorpije.
Ovaj tranzit donosi snažnu, intenzivnu i transformativnu energiju koja će najviše uticati na Škorpije, Rakove i Ribe.
Mars u Škorpiji – energija bez kompromisa
Kada je Mars u Škorpiji, energija je usmerena na:
unutrašnju snagu i istrajnost,
transformaciju i regeneraciju,
istraživanje skrivenih slojeva života, psihologije i duhovnosti.
Ovaj period donosi magnetizam u ljubavi, ali i posesivnost, dok na poslu daje odlučnost i moć da se ide do kraja.
Škorpija – vreme lične moći
Za Škorpije, Mars u njihovom znaku donosi ogromnu snagu i priliku da preokrenu život.
jačanje karijere i finansija,
intenzivne ljubavne veze,
oslobađanje od starih obrazaca.
Rak – emotivna transformacija
Rakovi će osetiti snažan emotivni preokret.
jačanje porodičnih odnosa,
nova ljubavna iskustva,
unutrašnja stabilnost kroz karmičke lekcije.
Ribe – intuicija i duhovni rast
Za Ribe, ovaj tranzit donosi priliku da razviju intuiciju i pronađu novi pravac u životu.
kreativni i poslovni uspeh,
duhovni rast i introspektivna snaga,
jačanje samopouzdanja.
Mars u Škorpiji od 22. septembra do 4. novembra 2025. godine donosi moćnu energiju koja menja živote. Najviše će uticati na Škorpije, Rakove i Ribe, ali svi znakovi mogu iskoristiti ovaj period za unutrašnju snagu, regeneraciju i lični rast.
