Ulaze u zlatni period života: Samo ovi znakovi do 4. novembra menjaju život iz korena

Period pun pozitivnih promena
Foto:Krstarica/AI

Od 22. septembra do 4. novembra 2025. godine, planeta akcije i strasti – Mars – nalazi se u svom sedištu, u znaku Škorpije.

Ovaj tranzit donosi snažnu, intenzivnu i transformativnu energiju koja će najviše uticati na Škorpije, Rakove i Ribe.

Mars u Škorpiji – energija bez kompromisa

Kada je Mars u Škorpiji, energija je usmerena na:

unutrašnju snagu i istrajnost,
transformaciju i regeneraciju,
istraživanje skrivenih slojeva života, psihologije i duhovnosti.
Ovaj period donosi magnetizam u ljubavi, ali i posesivnost, dok na poslu daje odlučnost i moć da se ide do kraja.

Škorpija – vreme lične moći

Za Škorpije, Mars u njihovom znaku donosi ogromnu snagu i priliku da preokrenu život.

jačanje karijere i finansija,
intenzivne ljubavne veze,
oslobađanje od starih obrazaca.

Rak – emotivna transformacija

Rakovi će osetiti snažan emotivni preokret.

jačanje porodičnih odnosa,
nova ljubavna iskustva,
unutrašnja stabilnost kroz karmičke lekcije.

Ribe – intuicija i duhovni rast

Za Ribe, ovaj tranzit donosi priliku da razviju intuiciju i pronađu novi pravac u životu.

kreativni i poslovni uspeh,
duhovni rast i introspektivna snaga,
jačanje samopouzdanja.

Mars u Škorpiji od 22. septembra do 4. novembra 2025. godine donosi moćnu energiju koja menja živote. Najviše će uticati na Škorpije, Rakove i Ribe, ali svi znakovi mogu iskoristiti ovaj period za unutrašnju snagu, regeneraciju i lični rast.

