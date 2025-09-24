Ulaze u zlatni period života: Samo ovi znakovi do 4. novembra menjaju život iz korena

Od 22. septembra do 4. novembra 2025. godine, planeta akcije i strasti – Mars – nalazi se u svom sedištu, u znaku Škorpije.

Ovaj tranzit donosi snažnu, intenzivnu i transformativnu energiju koja će najviše uticati na Škorpije, Rakove i Ribe.

Mars u Škorpiji – energija bez kompromisa

Kada je Mars u Škorpiji, energija je usmerena na:

unutrašnju snagu i istrajnost,

transformaciju i regeneraciju,

istraživanje skrivenih slojeva života, psihologije i duhovnosti.

Ovaj period donosi magnetizam u ljubavi, ali i posesivnost, dok na poslu daje odlučnost i moć da se ide do kraja.

Škorpija – vreme lične moći

Za Škorpije, Mars u njihovom znaku donosi ogromnu snagu i priliku da preokrenu život.

jačanje karijere i finansija,

intenzivne ljubavne veze,

oslobađanje od starih obrazaca.

Rak – emotivna transformacija

Rakovi će osetiti snažan emotivni preokret.

jačanje porodičnih odnosa,

nova ljubavna iskustva,

unutrašnja stabilnost kroz karmičke lekcije.

Ribe – intuicija i duhovni rast

Za Ribe, ovaj tranzit donosi priliku da razviju intuiciju i pronađu novi pravac u životu.

kreativni i poslovni uspeh,

duhovni rast i introspektivna snaga,

jačanje samopouzdanja.

Mars u Škorpiji od 22. septembra do 4. novembra 2025. godine donosi moćnu energiju koja menja živote. Najviše će uticati na Škorpije, Rakove i Ribe, ali svi znakovi mogu iskoristiti ovaj period za unutrašnju snagu, regeneraciju i lični rast.

