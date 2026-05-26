Izabrani od sudbine: Ljudi rođeni u ova 4 perioda godine imaju posebnu ulogu i zadatak na ovom svetu

Ljudi rođeni u četiri specifična perioda godine imaju posebnu ulogu i zadatak na ovom svetu, proverite da li ste među njima.

Niko vam to neće reći naglas, ali postoje ljudi koji u sobu uđu i nešto se promeni. Ne zbog odeće, ne zbog priče, već zbog nečega što nose sa sobom od prvog daha. Stari narod je verovao da datum rođenja nije slučajnost, već adresa sa kojom dolazite na svet, i da neki periodi godine nose posebnu ulogu i zadatak.

Krajem marta i početkom aprila: Oni koji guraju druge napred

Ljudi rođeni između 21. marta i 10. aprila često su prvi koji progovore kada svi ćute. Imaju onu nepristojnu hrabrost da kažu istinu kad bi bilo lakše prećutati.

Njihova misija u životu, kako veruje narodna astrologija, jeste da budu pokretači, oni koji guraju porodicu, kolektiv, prijatelje da krenu napred kada zaglave.

Plate to skupo. Ispadnu drski, naporni, „previše“. Ali bez njih bi mnogo dobrih stvari ostalo nezapočeto. Ako ste rođeni u tom prozoru, verovatno ste već primetili da ljudi od vas traže odluku i onda kad vam je teško.

Sredina juna do polovine jula: Tihi čuvari porodice

Rođeni od 15. juna do 15. jula nose drugačiju težinu. Oni su lepak. Dok svi ostali biraju strane u porodičnim svađama, ovi ljudi nekako uspeju da ostanu most. Pamte rođendane, znaju ko kakav kafu pije, prvi se jave kad neko završi u bolnici.

Njihova duhovna uloga jeste da čuvaju ono što drugi olako razbiju, porodične veze, prijateljstva od dvadeset godina, sećanja koja niko više ne želi da vuče.

Često se osećaju iscrpljeno, jer brinu i za one koji ne primećuju da neko brine. To je njihov krst, i istovremeno njihova snaga.

Kraj oktobra i prva polovina novembra: Oni koji vide ono što drugi ne

Period od 24. oktobra do 12. novembra rađa ljude sa neobično jakom intuicijom. Pre nego što neko progovori, oni već znaju da nešto nije u redu. Pre nego što veza pukne, osete pukotinu. To nije magija, već gusto upakovana empatija sa malo iluzija o ljudima.

Najveći problem ovih ljudi nije što vide previše. Problem je što im niko ne veruje dok ne bude kasno.

Njihovu ulogu i zadatak ovako možemo opisati – treba da budu glas upozorenja, čak i kad ih to košta popularnosti. Bolje neprijatna istina sad nego razoreni odnosi za pet godina.

Kraj decembra i prva trećina januara: Graditelji koji ne odustaju

Rođeni između 22. decembra i 10. januara dobiju, narodski rečeno, najtvrđu glavu i najmekše srce u istom paketu.

Spolja izgledaju kao da ih ništa ne dotiče. Iznutra nose ozbiljnu odgovornost koju ne pominju.

Njihova sudbinska uloga jeste da grade ono što traje. Kuće, firme, brakove, decu koja znaju gde im je mesto. Ne traže priznanje, ali ćuteći podnose sve dok ne bude dovršeno. Loša strana? Često zaborave da i njima neko treba da pomogne.

Kako prepoznati da nosite više nego što mislite

Ako ste se kroz tekst nekoliko puta osetili kao da je neko opisivao baš vas, to nije slučajno.

Najjači znak nije neki dar ili dramatičan događaj. Znak je iscrpljenost zbog ljudi za koje vam je stalo, i nesposobnost da budete ravnodušni i kad bi vam bilo lakše.

Greška broj jedan. Pokušavate da budete kao oni koji su rođeni „lakši“. A vaš posao ovde nije da budete laki, već da budete potrebni. To su dve sasvim različite stvari, i što pre prestanete da ih mešate, to ćete manje sebe izneveriti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com