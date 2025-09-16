Umetnici u lenjosti i opuštenosti: Otkrivamo najpasivnije znake horoskopa

U svetu Zodijaka neki znakovi prosto vladaju umetnošću lenjosti i opuštanja. Dok većina povremeno „upadne u mašinu“, za ova četiri horoskopska znaka stanje potpune pasivnosti je gotovo životni stil.

Rak

Kada ga obuzme zabrinutost, Rak se pretvori u nepokretnog promatrača. Povremeno će se trgnuti i pokušati rešiti izvor nervoze, ali ubrzo se vraća u ležeći položaj. Neprekinuto razmišljanje mu crpi svu energiju, pa mu je jedina želja da spava ili se odmara.

Ribe

Izuzetno osetljive Ribe lako upadnu u stres, što im oduzima motivaciju čak i za osnovne stvari poput obroka. U trenucima zabrinutosti mogu da izgube apetit ili, naprotiv, potpuno zanemare prehranu. Povratak u aktivnost zahteva im mnogo vremena, prostora i podrške okoline.

Strelac

Iako su poznati po energiji i ljubavi prema avanturama, Strelci brzo gube volju kada su u pitanju obaveze. Aktiviraju se samo ako ih nešto istinski zanima i zabavlja, a za sve ostalo su stručnjaci u pronalaženju bekstva—najčešće uz jednostavnu emisiju na TV-u i ležanje u fotelji.

Bik

Bik voli da vide omiljene zadatke obavljene – da neko drugi kuva, pere ili pegla. Ako nema ko da mu pomogne, rado će odbijati rad, gubeći vreme buljeći u prozor ili čeprkajući po frižideru. Kad se konačno pokrene, radi predano, ali čim završi, vraća se omiljenoj uspavanoj rutini.

