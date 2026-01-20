Uništavaju sreću svima oko sebe: 3 znaka koja se guše u sopstvenoj gorčini

Vi ne možete da ih promenite. Pogledajte koja 3 horoskopska znaka se guše u sopstvenoj gorčini i uništavaju tuđu radost.

Škorpija, Jarac i Rak su horoskopski prokleti – stalno se guše u sopstvenoj gorčini i večito su nezadovoljni.

Postoje osobe koje su često loše volje i stalno im nešto smeta, a moguće je da je krivac za ovakvo ponašanje horoskopski znak u kojem su ti ljudi rođeni.

Astrolozi su izdvojili 3 Zodijaka koji su večito neraspoloženi, imaju kratak fitilj i viši prag frustracije, a loše vibracije prenose i na okolinu.

Ne žele da budu teški, ali svet doživljavaju intenzivnije i ozbiljnije od drugih.

Saznajte nad kojim Zodijacima stalno stoji crni oblak i da li su među njima vaši prijatelji.

Škorpija

Škorpije su poznate po svom dubokom emocionalnom spektru – ali kada ih nešto muči, retko to prećutkuju. Njihovo loše raspoloženje često dolazi od osećanja izdaje, sumnje, ili unutrašnjeg nemira kojeg ne mogu lako zaboraviti.

A kada su lošeg raspoloženja, svi oko njih to osećaju. Njihova energija postaje intenzivna, pogled oštar, a njihovo prisustvo teško ignorisati.

Iako retko govore o tome šta ih muči, jasno stavljaju do znanja da nešto nije u redu. Umesto da brzo oproste, dugo analiziraju situaciju i ostaju zatvoreni dok ne povrate osećaj kontrole.

Jarac

Jarčevi imaju visoke standarde – i prema sebi i prema drugima. Kada nešto ne ide po planu, brzo se javlja frustracija i mogu ostati loše raspoloženi, duže nego što bi želeli.

Umesto da se oslobode trenutka, često razmišljaju o obavezama, problemima i stvarima koje nisu “kako treba”. Često deluju rasejano i ozbiljno, kao da stalno nešto obrađuju u glavi, piše Index.

Nije im lako da prekinu tok misli, pa loše raspoloženje često traje dok ne “reše stvar“ u sebi. Iako ih drugi doživljavaju kao hladne, njihovo loše raspoloženje često dolazi iz osećaja odgovornosti i unutrašnjeg pritiska.

Rak

Rakovi duboko osećaju sve oko sebe, ali retko odmah pokazuju šta ih muči. Njihova unutrašnja osetljivost ih lako dovodi do emocionalnih slomova.

Često se zatvaraju u svoj svet i teško je dopreti do njih dok se ne osećaju dovoljno bezbedno. Čak i najmanji znak odbacivanja, ili nerazumevanja, može ih uvući u duboko loše raspoloženje.

Umesto da se otvoreno suoče, radije čekaju da ih drugi “pogode”, a da ništa ne izgovore.

Možete li im uopšte pomoći?

Istina je da vi ne možete promeniti nekoga ko je odlučio da se guši u sopstvenoj gorčini. Škorpije, Jarčevi i Rakovi često koriste svoje neraspoloženje kao štit ili oružje, nesvesni da time samo teraju ljude od sebe. Ako ste vi ti koji stalno šire negativnu energiju, shvatite da vam svet nije dužan ništa, a ponajmanje strpljenje za vaše frustracije.

Prestanite da tražite krivce u horoskopu ili drugima. Vi birate da li ćete trovati okolinu ili ćete preuzeti odgovornost za svoje ponašanje.

Onima koji žive sa ovakvim osobama savet je jasan: ne dozvolite da vas povuku na dno. Vaš mir nema cenu, a njihova gorčina je samo njihov problem.

