Univerzum daje blagoslov za ove znakove, danas ponovo poseduju svoju moć i menjaju sudbinu

Univerzum daje blagoslov za 3 znaka, 27. decembra 2025. godine. Mesec u Ovnu povećava motivaciju i pomaže nam da preduzmemo odlučne akcije. Podržava proboj rastvarajući sve mentalne blokade i pomaže nam da se oslobodimo razmišljanja zasnovanog na strahu. Na ovaj dan prestajemo previše da razmišljamo i počinjemo da posedujemo svoju moć.
Subotnja astrološka energija budi sistem i pokreće nas. Više ne oklevamo. Krećemo se. Za četiri horoskopska znaka, ovaj lunarni trenutak otvara vrata zamahu punog gasa i pokazuje nam da su blagoslovi naši ako imamo hrabrosti da ih primimo.
1. Ovan – blagoslov kroz samoinicijativu
Mesec u vašem znaku vas stavlja u poziciju snage, što se uvek čini zasluženim u vašoj knjizi. 27. decembra univerzum daje blagoslov koji stiže kroz samoinicijativu. Vi preuzimate uzde i završavate stvari.
Nešto što preuzmete odgovornost brzo se isplati. Na ovaj način, ispravljate pogrešno i sve stvari se iznenada ponovo razumeju. Niko ne biva povređen.
Donosite odluku na osnovu instinkta, a ne sumnje, i taj jedan potez otvara srećan put napred. Ponovo se osećate kao vi, spremni da preuzmete sledeći korak sa svrhom i samopouzdanjem. Preusmerili ste svoju sudbinu i idete sa njom.
2. Lav – ponovo ste inspirisani
27. decembar vam pokazuje da će napredak uskoro doći i da će se određena situacija u kojoj se nalazite promeniti na bolje. Zanimljivo je to što je način na koji se to dešava pomalo iznenađujući. Mesec u Ovnu daje moć, ali vi dajete razlog.
Vaša vatrena energija Lava se dobro uklapa sa ovim snažnim lunarnim uticajem, dajući vam emocionalnu prednost koja vam pomaže da vidite priliku tamo gde ste nekada videli prepreke. Put je ispred čist i vi ste u pokretu.
Vaš blagoslov dolazi u obliku obnovljenog uzbuđenja i čuda. Ponovo se osećate inspirisano. Nije tako strašno ne znati tačno gde sve to sleće. U stvari, pomalo je zabavno.
3. Vaga – harmonija u vezi
Mesec u Ovnu deluje na vaše odnose i pomaže vam da shvatite da nekoliko lepih reči može spasiti dan. 27. decembra, vaš blagoslov izgleda kao da se vi i druga osoba zaista upoznajete.
Ova lunarna faza vas podstiče da delujete umesto da čekate. Recite šta želite da kažete ovoj osobi i ne brinite o tome kako ćete delovati. Već ste ih impresionirali, a sada je vreme da ih obradujete ljubaznošću.
Primećujete da čak i mali gest sa vaše strane dovodi do pozitivnog odgovora koji menja dinamiku na smislen način. Ovo dovodi do prave veze. Usklađeni ste sa nekim drugim i to se oseća lepo.
4. Vodolija – pozitivno razmišljaš
Mesec u Ovnu stimuliše vašu maštu i tera vas da razmišljate o tome šta želite sledeće da uradite, Vodolije. Osećate nalet divlje i lude energije, i to vas čini kreativnim. Želite da počnete, ali ne znate odakle da počnete.
Sve što znate je da vas 27. decembra energija Ovna čini da se osećate kao da idete ka nekoj vrsti ogromnog proboja i da jedva čekate da do toga dođete. Možda je kraj godine, ali već se osećate revitalizovano.
Tvoj blagoslov je što se osećaš sjajno u vezi sa budućnošću, bez obzira na to šta ti se desi. Veruješ u ideju da ako pozitivno razmišljaš, onda pozitivne namere stvaraju tvoj put. Tvoj stav je briljantan i čini te srećnim.
(Krstarica/YourTango)
