Univerzum danas radi za njih, ovi znakovi imaće danas posebno srećan dan i najjače horoskope!

Blizanci, Devica, Škorpija, Bik i Jarac su 5 horoskopskih znakova koji će doživeti najbolje horoskope 17. oktobra 2025. Merkur u trigonu sa Severnim čvorom stvara prilike koje pomažu da se ovi astrološki znaci stave u centar pažnje u petak.

Postoji veza između predviđanja i onoga što možete postići. Ta veza se pojačava u petak kada Merkur u trigonu sa Severnim čvorom. U petak, ovih pet horoskopskih znakova doživljava najbolje horoskope jer ih energija dana podstiče da zamisle da ih sve okolnosti vode ka tom cilju.

Ovi znaci danas vide odlaganje kao zaštitu. Negativna reč je intervencija. Kada ne dobijete ono što želite, to je zbog toga što vas čeka nešto bolje kasnije. Vidite nezgode kao da univerzum reaguje u vašu korist, dozvoljavajući sudbini i predodređenosti da se međusobno uklapaju.

1. Blizanci – volite da pomažete drugima danas

Vaša vladajuća planeta, Merkur, trenutno veoma aktivna i danas će vam podići raspoloženje. Nalazi se u Škorpiji, otkrivajući tajni svet manifestacije, tako da možete koristiti svoj um da stvorite život koji želite da živite. Život i nasleđe koje želite da iskusite počinju vašom karijerom i profesijom u kojoj se nadate da ćete uspeti.

Danas volite ideju da učinite život drugima boljim; za vas je to ono što današnji dan čini jednim od najboljih horoskopskih dana koje možete imati cele nedelje.

2. Devica – suočićete se sa greškama i napraviti srećan kraj

Vaš horoskopski znak će doživeti najbolji horoskop 17. oktobra jer Severni čvor trenutno stvara napetost temama vezanim za vašu prošlost. Primorani ste da se suočite sa greškama i napravite drugačiji kraj. Nećete uvek dobiti dar revizije od univerzuma, ali sa vašom vladajućom planetom, Merkurom, u vašem sektoru pisanja i komunikacije, dan je stigao. Možete napisati novu naraciju.

Današnja napetost vam pomaže da zamislite šta želite; jasno znate šta nikada nećete ponoviti. Kroz ovu sočivu i perspektivu, danas postaje najbolji – najgore je iza vas i više ga se nećete sećati.

3. Škorpija – čist početak za ljubav

Merkur u vašem znaku pomaže da shvatite stvari o sebi koje ste ranije prevideli. Merkur povezuje vaš niži um sa vašim višim umom. Postoji potreba za zatvaranjem koje nikada niste dobili, i verovatno je povezano sa nečim što se dogodilo u vašem romantičnom životu.

Lepota Merkura je u tome što vam njegova energija omogućava da isceljenje učinite ličnim. Svaka misao koja izbije na površinu je prilika da oprostite, a zatim je otpustite. Danas neće biti lako, ali će biti početak najbolje budućnosti koju možete stvoriti – čist početak za ljubav.

4. Bik – s nekim ste bliski, najbliskiji

Doživećete proboj u partnerstvu ili bračnoj vezi. Osoba kojoj se poveravate i kojoj verujete sada je vaš prijatelj i to je jedno od najiskrenijih prijateljstava koje ste ikada mogli imati. Videli ste jedno drugo u svom najgorem izdanju. Videli ste jedno drugo u svom najboljem izdanju. Bliski ste kao rođaci i to je poseban osećaj.

Ponekad je potrebna svađa u kojoj se dve osobe sa jakom voljom sudaraju da bi se uspostavila hijerarhija njihovog odnosa, a to se može dogoditi danas. Međutim, ono što se otkriva je bezvremenska ljudska veza i lojalnost. Počinje izjednačavanje i više niste dve odvojene osobe; vi ste jedan um. I to iskustvo je ono što pomaže da se stvori najbolji horoskop koji možete doživeti celog meseca.

5. Jarac – otkrivate nove saradnike

Vaš horoskopski znak će doživeti najbolji horoskop 17. oktobra jer ste u mogućnosti da stvorite dogovor koji vam omogućava da uradite nešto što ste oduvek želeli, ali ne sami. Oduvek ste želeli da budete sa nekim sa kim biste mogli da radite i stvarate stvari. Danas možete otkriti da neko traži nekoga poput vas da uradi isto.

Kroz ćaskanje ćete osetiti ko je zaista osoba sa kojom možete sarađivati. To pravi ogromnu razliku za vas i pretvara današnji dan u najbolji dan u nedelji.

(Krstarica/YourTango)

